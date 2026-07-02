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IQ 160

Svjetski poznati 'Berlin' ne krije podršku Luki Perošu! Zvijezda 'La Casa de Papela' javila se kolegi zbog prvog Voyo Originala 'IQ 160'

Glumac Luka Peroš ponovno je privukao pažnju svojih slavnih kolega iz jednog od najvećih svjetskih televizijskih hitova

RTL.hr
02.07.2026 14:00

Nakon što je VOYO na društvenim mrežama podijelio objavu koja spaja njegovu ulogu Jakova Marseilla iz serije 'La Casa de Papel' i inspektora Tomislava iz nove hrvatske kriminalističke serije 'IQ 160', uslijedile su reakcije koje nisu promaknule obožavateljima.

VOYO spojio dvije velike uloge Luke Peroša

Na objavljenoj fotografiji Luka Peroš je prikazan u dva potpuno različita izdanja - kao Marseille, jedan od najprepoznatljivijih članova Profesoreve ekipe u svjetskom hitu 'La Casa de Papel', te kao inspektor Tomislav, kojeg gledatelji upoznaju u novoj hrvatskoj seriji 'IQ 160'.

Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije, no posebnu pažnju privukli su komentari njegovih bivših kolega sa seta španjolske uspješnice.

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Svjetski poznati 'Berlin' javio se Luki Perošu

Među prvima je reagirao Pedro Alonso, glumac kojeg milijuni gledatelja diljem svijeta poznaju kao karizmatičnog Berlina. Alonso, kojeg na Instagramu prati više od osam milijuna ljudi, ispod VOYO objave ostavio je emotikon munje, čime je pokazao podršku svom kolegi.

Nedugo zatim javio se i Darko Perić, koji je u La Casa de Papelu utjelovio Helsinkija. Glumac s više od 3,4 milijuna pratitelja u komentarima je ostavio tri emotikona vatre, dodatno razveselivši obožavatelje koji su odmah primijetili da su se zvijezde svjetskog hita okupile ispod objave o Lukinoj novoj ulozi.

Luka Peroš, Pedro González Alonso, Darko Perić
Luka Peroš, Pedro González Alonso, Darko Perić FOTO: Instagram
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Od Marseilla do inspektora Tomislava

Luka Peroš hrvatskoj se publici ovih dana predstavlja u potpuno drukčijem izdanju. U prvoj hrvatskoj VOYO Original seriji 'IQ 160' glumi inspektora Tomislava, policajca koji zajedno s Marinom, ženom iznimne inteligencije, rješava složene kriminalističke slučajeve.

Luka Peroš, IQ 160
Luka Peroš, IQ 160 FOTO: RTL
Dajana Čuljak i Luka Peroš, IQ 160
Dajana Čuljak i Luka Peroš, IQ 160 FOTO: RTL

Iako je od završetka snimanja La Casa de Papela prošlo nekoliko godina, reakcije Pedra Alonsa i Darka Perića pokazuju da su prijateljstva i međusobna podrška među glumcima ostali jednako snažni. Njihovi komentari brzo su privukli pažnju pratitelja te još jednom podsjetili koliko je Luka Peroš ostavio snažan trag u jednoj od najpopularnijih serija posljednjeg desetljeća.

Ne propustite - serija 'IQ 160' uskoro na platformi Voyo!

IQ 160 Luka Peroš Luka Peroš IQ 160 La Casa de Papel Pedro González Alonso
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