Tko je Luka Peroš? Od globalnog hita 'La Casa de Papel' do prvog hrvatskog VOYO Originala 'IQ 160'

Hrvatski glumac osvojio je svijet ulogom Marseillea u Netflixovom fenomenu 'La Casa de Papel', a sada ga gledamo u prvoj hrvatskoj VOYO originalnoj seriji 'IQ 160'

Ime Luke Peroša posljednjih je godina postalo poznato milijunima gledatelja diljem svijeta. Hrvatski glumac, koji je međunarodnu slavu stekao kao Marseille u planetarno popularnoj seriji 'La Casa de Papel', sada se vraća domaćoj publici i preuzima jednu od glavnih uloga u prvom hrvatskom VOYO Originalu - seriji 'IQ 160'. Rođen u Zagrebu, Peroš je zbog očevog posla još kao dječak živio u Austriji, Abu Dhabiju i Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je završio školovanje. Zahvaljujući međunarodnom odrastanju danas tečno govori čak osam jezika, što mu je otvorilo vrata brojnih europskih i svjetskih produkcija. Nakon povratka u Hrvatsku gradio je karijeru u domaćim filmovima i serijama, a potom se preselio u Barcelonu, odakle je njegova međunarodna karijera krenula uzlaznom putanjom.

icon-expand Luka Peroš, IQ 160 FOTO: RTL

Svijet ga je upoznao kao Marseillea

Pravi proboj dogodio se 2019. godine kada se pridružio glumačkoj postavi megapopularne Netflixove serije 'La Casa de Papel' (Money Heist). U ulozi Marseillea postao je jedan od ključnih saveznika Profesora, čovjek koji je iz sjene pomagao velikoj pljačkaškoj ekipi u njihovim najopasnijim operacijama. Lik je brzo stekao simpatije publike, a Peroš se našao među glumačkom ekipom jedne od najgledanijih serija na svijetu.

icon-expand Luka Peroš FOTO: Instagram

Osim 'La Casa de Papela', glumio je u brojnim međunarodnim projektima poput filmova Papillon, The Photographer of Mauthausen, The Hunting Party i niza španjolskih televizijskih uspješnica, potvrdivši status jednog od najuspješnijih hrvatskih glumaca na međunarodnoj sceni.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Povratak domaćim produkcijama

Nakon godina provedenih na velikim međunarodnim projektima, Luka Peroš prihvatio je jednu od glavnih uloga u seriji 'IQ 160', prvom hrvatskom VOYO Originalu. Riječ je o domaćoj adaptaciji iznimno uspješne francuske serije 'HPI', koja je od premijere 2021. postala jedan od najvećih europskih televizijskih fenomena te doživjela brojne međunarodne adaptacije.

icon-expand Dajana Čuljak i Luka Peroš, IQ 160 FOTO: RTL

U središtu priče nalazi se Marina Kapov (Dajana Čuljak), samohrana majka troje djece i čistačica u zagrebačkoj policijskoj postaji koja posjeduje nevjerojatan kvocijent inteligencije od čak 160. Nakon što slučajno riješi slučaj koji je zbunio iskusne istražitelje, postaje policijska konzultantica. Peroš tumači inspektora Tomislava Ramljaka - discipliniranog policajca koji se strogo drži pravila. Njegov potpuno drugačiji način rada u kombinaciji s Marininom genijalnošću stvara neobičan, ali iznimno učinkovit istražiteljski dvojac.

icon-expand Luka Peroš, IQ 160 FOTO: RTL

"Dajana je čudo"

Glumac nije skrivao koliko je uživao na snimanju. "Dugo nisam radio komediju na televizijskim ekranima i bila mi je to prva stavka da se pridružim seriji. I sam format ove serije je zabavan pa mi je to bio dodatni motiv", rekao je Peroš. Posebno je pohvalio svoju partnericu iz serije Dajanu Čuljak. "Dajana je čudo. Talentirana kolegica koja ima pregršt energije, ritma i zabavnog duha. Mogao bi svaki dan raditi s njom jer je uz dobrog kolegu uvijek sve lakše. Drago mi je što su nas spojili u ovom projektu i pustili da se igramo", poručio je glumac.

icon-expand Dajana i Luka, IQ 160 FOTO: Voyo