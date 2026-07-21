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Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo

Dinamo kreće u Ligu prvaka! Prva utakmica večeras u 20 sati na RTL-u i platformi Voyo

U novu europsku priču Dinamo kreće večeras u 20 sati na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo

RTL.hr
21.07.2026 10:30

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je večeras, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo.

Obje utakmice komentirat će RTL-ov komentator Filip Brkić, dok u Thun putuje Donna Diana Prćić, koja će gledateljima donijeti najnovije vijesti iz Dinamovog stožera.

Dinamo vs Thun kvalifikacije
Dinamo vs Thun kvalifikacije FOTO: RTL

Sportski sadržaj važan je segment našeg poslovanja u koji konstantno ulažemo i trudimo se gledateljima uvijek donijeti nešto novo. RTL već dugo prati našu rukometnu reprezentaciju te svake godine u siječnju donosi prijenos svjetskih i europskih prvenstava, ove smo godine uspješno lansirali emitiranje utrka Formule 1, a prijenos Dinamovih utakmica drugog pretkola Lige prvaka na našem glavnom kanalu još je jedan pokazatelj kontinuiranog razvoja sportskog sadržaja na svim našim platformama i vjerujemo da će publika to prepoznati", ističe Ana Bižić, direktorica programa RTL-a Hrvatska.

Pripremne utakmice u Sloveniji Dinamo je odradio sa stopostotnom učinkovitošću. Nakon dviju proba u Sloveniji, Dinamo je u trećoj utakmici na Maksimiru svladao i treći slovenski klub, doprvak Koper (4:2). Atraktivnom i efikasnom igrom pokazao je puno truda i angažmana. Sada Dinamo želi opravdati ulogu favorita protiv švicarskog Thuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Trener Mario Kovačević potvrdio je da okosnicu momčadi čine igrači koji su igrali protiv Kopra, ali bez Luke Stojkovića, koji zbog suspenzije mora preskočiti europski nastup. No velika vijest je povratak Mislava Oršića! U napadu Dinama tijekom priprema također su bili dobro raspoloženi Dion Drena Beljo i Fran Topić, tako da se nadamo efikasnom Dinamu i protiv Thuna. Također, sjajna vijest je povratak u momčad Matea Lisice nakon oporavka.

Dinamo
Dinamo FOTO: Igor Soban - PIXSEL

Dinamo mora biti oprezan jer Thun je u sezoni 2024/2025 postao prvak u drugoj švicarskoj ligi, da bi samo godinu dana kasnije, u sezoni 2025/2026 ponio naslov prvaka i u najjačoj, prvoj švicarskoj nogometnoj ligi, što zaslužuje veliko poštovanje. No u ovim ogledima švicarski klub pokazat će se u novom izdanju. Trener lijepe nogometne priče Švicaraca, Mauro Lustrinelli, napustio je klub i otišao u Union Berlin, a trenersko vodstvo preuzeo je Gian-Luca Privitelli, dosadašnji izbornik švicarske U-20 reprezentacije. Usto, napadač Elmin Rastoder otišao je u Panathinaikos, a u momčadi više nema ni Franz-Ethana Meichtryja ni Kastriota Imerija.

Početak Dinamovog puta u Ligi prvaka gledajte večeras u 20 sati na RTL-u i platformi Voyo!

dinamo
Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo

Dinamo kreće na svoj put prema Ligi prvaka večeras od 19.50 sati uživo na RTL-u i platformi Voyo

Kvalifikacije za Ligu prvaka: Dinamo - Thun

Dinamo otvara kvalifikacije za Ligu prvaka: Evo gdje i kada možete pratiti utakmice

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