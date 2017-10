Vinko kući poslao Raynu, Marina Darka i Sašu, a Andre Ružu

U Baranji je Danijel odlučio razonoditi svoje cure pa ih je odveo na bazen ne bi li se malo odmaknuli od sela.

Uz prskanje, Danijel je iskoristio priliku i zajedno s Nikolinom skočio u bazen, što je djevojke dodatno razveselilo te im maknulo misli, kako su rekle, od kukurikanja pijetla rano ujutro i mirisa svinjca.

Danijel je iskoristio priliku i ispipao cure ispod vode, a tada je proradila i ljubomora. ''Meni paše da je tako, neka se malo bore oko mene!'', smijao se Danijel.

U Otoku je došlo vrijeme da se sve karte polože na stol. Davorka i Vinko odlučili su porazgovarati o tome što Davorka misli o Vinku i njegovu načinu života.

''Prvo ću dobro razmisliti hoće li što više biti između nas. Prvo, kad sam te vidjela, nisi bio 'ni simo ni tamo', no kad sam došla, promijenio si imidž, ali i ponašanje. Nisam ni znala da si toliko zgodan!'', kazala mu je Davorka te ga pitala što misli o njoj. ''Misli su samo pozitivne! Okice plave, kad me pogledaju srce odmah počne drugačije...'', kazao joj je Vinko te dodao da ne bira mozak nego srce.

U Kadumima je, kao i uvijek, bilo veselo, a Marija se spremila na izlet sa Zoranom, koji ju je odveo na divlji otok. ''Vodim je tamo jer to ide uz njezinu divlju dušu'', rekao je Zoran.

''Ponosan sam na to što se Marija na otoku napokon malo opustila, raznježila se i pokazala mekšu stranu svoje unutrašnjosti, i to mi se dopalo više nego one njezine šale'', otkrio je Zoran.

Trenutak je došao i za malo intimnije druženje Marine i Zorana pa su nakon saune legli na ležaljke u Stubakima i popričali. ''Što ja trebam još napraviti da me privoliš?'', pitao ju je Zoran. ''Ti se moraš samo truditi'', kazala mu je Marina.

U Popovcu, u Baranji, došlo je vrijeme za malo okrijepe. Zvonko je djevojke odveo kod svog najboljeg prijatelja, rakijara Milana, koji je damama objasnio kao se rade ljekovite rakije. ''Ja nikad nisam probala rakiju, a evo sad sam se propila!'', smijala se Nikolina degustirajući.

Vinko je saznao da je Davorki rođendan pa ju je iznenadio malim torticama, što je nju oduševilo! A onda je uslijedilo i loše iznenađenje jer je Vinko jednu damu morao pustiti kući. ''Rayna, ne želim da ti tako mlada po planini hodaš za mnom'', kazao joj je Vinko te ih je ona napustila.

Andre je u Baćinama morao donijeti bitnu odluku, a kao moralna podrška došla mu je i Marijana. ''Ružo, ti odlaziš iz Baćina. Nemam ništa protiv tebe, ostat ćemo veliki prijatelji, ali za sada je tako i morao sam nešto odlučiti'', rekao je Andre, na što je ona rekla da se ne ljuti. ''Sonja je nekako više moj tip i to je najviše presudilo'', otkrio je Andre.

Došao je trenutak i za Zokijevo romantično druženje sa Sanjom, a odveo ju je u restoran na škampe. Iznenadio ju je i narukvicom, što je Sanju razveselilo. ''Marija nije dobila nikakav poklon, ali Sanji sam ga kupio'', otkrio je Zoran u kameru.

I u Zagorju je došlo vrijeme odluke. Marina je odlučila da će izbaciti dva dečka, što je njih šokiralo jer su se nadali samo jednom izbacivanju. ''Teška mi je ta odluka koju moram donijeti'', započela je Marina da bi na kraju rekla da će prvi napustiti njezino imanje Darko jer je zadnji došao, a drugi Saša.

