Braća odabrala dvije Nikoline, a Vinko i Zoran dvije Marije!

Što je srce odlučilo i koga je odabralo?

Na leđa istarskog poete palo je breme konačnog izbacivanja. 'Cure, znate li vi koliko je ovo teška odluka?', kazao je Zoran Mariji i Sanji. 'Sanja, imaš jako puno potencijala u životu, posebna si osoba i jako lijepa cura', rekao je Zoran te dodao da mu treba pomoć jer se ne može odlučiti pa je uzeo i bacio novčić – Marija je bila glava, a Sanja pismo. A onda je zastao i rekao da mu ljubav nije spala na to da baca novčić.

'Na knjige sam napisao koja ostaje, a koja odlazi. Obećajte mi da ćete nakon ovog ostati prijateljice i da ćete sa mnom ostati prijatelji', započeo je Zoran, a Marija je bila ta koju je odlučio ostaviti na svom imanju, napisavši joj posvetu. 'Nikad te neću zaboraviti…', rekao je Sanji na odlasku mladi Istrijan.

U Baranji je došlo vrijeme da Zvonko odabere svoju djevojku. 'Znaš i sam da sam se trudila, ali nije išlo…', odmah ga je prekinula Danijela te dodala da joj je drago što nije ispao neki playboy i nije išao od cure do cure. 'On je našao ljubav svog života, a to je Nikolina. Želim im svu sreću svijeta i da imaju bebače!', iskreno je komentirala Danijela Zvonkovu odluku.

Baćinska jezera spokojno su čekala susret novopečenog para Sonje i Andre. 'Kako to da si mene odabrao?', upitala ga je Sonja, na što joj je Andre iskreno rekao da mu ona baš nekako paše. 'Vidjet ćemo što će biti dalje, bit će nešto, ako bude, svaki dan je novi dan. Ako ništa ne bude, ostat ćemo dobri prijatelji!', rekao je Andre te joj je odlučio pokazati romantična mjesta koja još nije vidjela.

Mlađi Baranjac Danijel odveo je Nikolinu na romantičan ručak uz Dravu. 'Sviđa mi se ovdje, predivno je. Mogla bih ovdje živjeti. Imaš i jako dobre roditelje koji su te lijepo odgojili', rekla mu je Nikolina. 'Ti si se meni dopala na prvi pogled, pametna si, zgodna i iskrena'. 'A jesi spreman prihvatiti moje dijete?', upitala ga je Nikolina, a Danijel joj je rekao da je, ali da bi želio imati još djece.

Vinko je bio na sto muka jer je morao odlučiti ide li kući Davorka ili Marija. 'Cure moje, nisam cijelu noć spavao, teško mi je. Što je manji krug, to je teže odlučiti', započeo je Vinko te udijelio komplimente Mariji, kao i Davorki.

'Vi ste žene snova, ali jedna mora otići, a srce je odlučilo da Marija ostaje', kazao je Vinko dodajući da u Marijinoj blizini njegovo srce drugačije kuca.

'Ako bude vjenčanja, kuma sam, to nemojte zaboraviti!', rekla je na kraju Davorka novom paru. 'Presretna sam što sam zadnja ostala i što sam gazdarica Vinkovom imanju. Ma osjećam se kao kraljica!', otkrila je Marija.

Zoran je Mariju, kao svoju odabranicu, odlučio odvesti u Poreč te ju je iznenadio kupivši joj lančić s privjeskom pištolja, koji je poželjela. 'S Marijom i sa mnom može još svašta biti', rekao je mladi književnik. 'Mislim da bi on čak i mogao biti onaj pravi', otkrila je Marija. Danijela je čekala možda najteža odluka koju je trebao donijeti – Nikolina ili Vedrana. 'Žao mi je, Vedrana, ali ti napuštaš moju farmu. Tvrd si orah', rekao joj je Danijel.

'Znala sam da ću ja ispasti jer sam uvijek iskrena i direktna', kazala je Vedrana. 'Ako uspijem, ostao bih s Ninom, ako ne, ostat ćemo dobri prijatelji', zaključio je Danijel, a Nikolina se rasplakala kada ih je Vedrana napustila jer su se zbližile.

Vinko je svoju odabranicu Mariju odlučio odvesti na izlet u Sinj te joj pokazati ljepote grada, a nije se sramio ni udijeliti joj komplimente.

U Zagorju je Marina odlučila svog odabranika Zorana odvesti u razgledanje Zagorja, a kada su sjeli na klupu, razgovarali su o planovima za budućnost. 'Šest mjeseci ćemo biti na moru, a šest mjeseci kod tebe', kazao joj je Zoran, na što je Marina odvratila da to nije loša ideja.