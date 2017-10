Vinko Perković: 'U roku dva sata odlučio sam, našao se s njom, iskrao se kupiti prsten i smogao hrabrosti pitati je hoće li biti moja!'

Mudri vuk samotnjak, Vinko Perković, farmer dokumentarne sapunice 'Ljubav je na selu', koji svaki dan započinje devizom 'Čitav život je romantika', od prvog je trenutka slutio da s posebnom 'vučicom', natjecateljicom Marijom Vrdoljak, treba polako i oprezno kako je ne bi uplašio. Njegov trud mu se isplatio jer pristala je biti 'njegova vjerna druga', zaprosivši je sinoć u emisiji!

Čim je Vinko upoznao Mariju, kaže, shvatio je da se pokraj nje drugačije osjeća, da mu srce drugačije kuca, ali i da s njom treba pažljivo i strpljivo kako bi joj se približio. Već je na prvom tulumu u Otoku puštajući razne pjesme krenuo 'ispipavati teren'. Tada je otkrio da Marija najviše voli pjesme Đorđa Balaševića pa je to, otkriva, dobro zapamtio te iskoristio za 'pitanje svih pitanja', kombinirajući tekst pjesme omiljenog joj pjevača.

Iako je samo snubljenje pažljivo razradio, vuk samotnjak s Kamešnice otkrio je i kako se za hrabro pitanje odlučio samo dva sata prije nego li ga je i izgovorio. „Išao sam prema mjestu sastanka u Tuheljskim toplicama i samo mi je došla misao, pa zašto ja nju ne bih odmah zaprosio?“, kazao je Vinko i nastavio: „Shvatio sam kako ne treba više trošiti vrijeme i da je i za nju i za mene bolje da smo na čisto s tim što osjećamo. Odlučio sam da ću se s njom prvo naći, ali i čim uhvatim priliku, odmah otići kupiti prsten“, otkrio je Vinko.

„Bilo me je strah. Zreli smo ljudi, drugačije se razmišlja u ovim godinama, nije to 'ajmo se zaručiti pa će bit što bude', u ovim je godinama to puno ozbiljnija stvar, jer nemaš toliko vremena za pokušaje i pogreške, a i tvoje srce i život više čuvaš od krivih procjena“, kazao je.

U trenutku kad joj je pokazao prsten kroz glavu mu je, kaže, prošlo tisuću misli. „Mozak je radio sto na sat, a srce lupalo kao ludo, jer znam je kakva je i može me odbiti, mogao sam je uplašiti. Uspio sam izgovoriti pitanje, a ona se srušila. Zbunjen sam ostao, skroz! 'Što joj se dogodilo? Jel' pala u nesvijest?!' No kad je digla glavu, laknulo mi je, živa je!'', smijao se Vinko.

'Kad je rekla da hoće, ostao sam bez teksta. Nisam se pripremio na taj odgovor, nisam to zapravo očekivao. No, kad sam vidio svoju vučicu kako se veselo smije, odmah mi je bilo lakše', zaključio je simpatični Vinko.

Kakva nas još iznenađenja očekuju u 'Ljubav je na selu', gledatelji će saznati već u ponedjeljak, u finalnom tjednu.