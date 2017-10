Zvonko Koprivnjak: 'Zahvalan sam svima iz emisije 'Ljubav je na selu' jer sam zahvaljujući njoj upoznao svoju ljubav!'

Sam se nikad ne bi sjetio prijaviti u emisiju, no na svu sreću, ovog je 37-godišnjaka iz Popovca za ovogodišnjeg farmera prijavio brat Danijel.

Skromnog Baranjca, Zvonka Koprivnjaka u emisiju je prijavio mlađi brat Danijel, zbog čega će mu, kaže, biti zahvalan cijeli život. „Da sam je svijećom tražio, ne bih je pronašao. Takvu divnu osobu, moju Nikolinu, sam je sigurno ne bih uspio pronaći. Zato sam zahvalan i svima koji su radili emisiju, od producenata, do snimatelja, dečkiju s rasvjete… baš svima. Bez svih njih ne bi bilo ni Nikoline u mom životu“ kazao je zaljubljeni Baranjac.

„Onoga dana kad mi je voditeljica Marijana donijela pisma, već se dogodilo čudo. Otvorio sam pismo, vidio Nikolininu sliku i istog trena se zaljubio. Odmah me ošinulo. A još kad sam je prvi put ugledao kako hoda prema meni, odmah sam osjetio da je to 'ona' i zato je izletio onaj 'Ajme, majko moja mila, to je to'“. Daljnje druženje s njom samo je potvrdilo i još više ojačalo moje osjećaje.“

Iako je Zvonko stalno spominjao brak i njihovu zajedničku budućnost, da će je uistinu zaprositi u emisiji „Iza kulisa“ Nikolina nije mogla ni naslutiti. „Lupalo mi je srce, adrenalin na 'boli glava'. Bilo me je strah, jer dva puta sam je pitao i izmotavala se i govorila da sam lud. No, kako dva minusa daju plus, tako je i moja Nikolina ipak rekla da će mi biti žena.“

