Sezona koja je spojila čak četiri para!

U finalnoj epizodi osme sezone 'Ljubav je na selu' svi farmeri, farmerica i njihovi kandidati našli su se na jednom mjestu i zajedno s Marijanom pogledali kratki presjek sezone i svojih doživljaja sa farmi.

Danijel je bio prvi na redu, a Marijana je nakon videa gdje Vedrana zaključuje da je Danijelovo imanje – njezino, upitala kako to da nije ostala do kraja kod njega ako je bila tako sigurna u sebe. 'Ostala bih ja da on nije lagao', rekla je. 'Pa od početka nisam bio iskren. Bit ću iskren, htio sam sve isprobati da vidim koja zadovoljava moje standarde', priznao je Danijel dodajući da je kriv.

Također, priznao je da je s Rebeccom 'zabrijao', ali da nisu išli do kraja.

Marinini isječci nasmijali su njezine kandidate, a Zoran je otkrio da mu je odmah bilo sumnjivo ponašanje između Andre i Marine kada su se susreli u Istri.

Andrina priča nije svim kandidatkinjama baš sjela, pa dok su gledali isječke, Andrina Marina kolutala je očima, a Sonja bila ozbiljna. 'Ja slavim ljubav, bilo čiju, ali oni slaveći svoju ljubav nisu razmišljali da će povrijediti druge', kazala je Sonja te dodala da su Andre i Marina mogli reći na početku za svoju vezu. A onda se ubacila Marina. 'Zna šta Sonja, ja ne znam čemu ta fasada i čemu to silno glumatanje? Zbog čega to i zašto uvlačiš Zorana u to?', rekla je nervozno Marina.

'Zar nije glumatanje zatajiti svoju ljubav i pri tome povrijediti tuđe osjećaje? Možda oni glumataju', kazala je Sonja. Marijana je malo smirila situaciju, a Andre se ustao sa stola ne bi li poljubio Marinu pred svima. Potom su ga njegove kandidatkinje zamolile da sjedne kod Marine za stol što je on prihvatio pa su se Saša i Andre zamijenili za mjesta.

Zvonko i Nikolina smijali su se njihovom videu gdje Nikolina prijeti ostalim curama, a svi su im čestitali na zarukama.

Nakon što su pogledali presjek sezone, Marijana im je kazala da mogu još jednom u četiri oka popričati sa svojim kandidatima i reći jedni drugima što ih muči.

Irena Lalić tako je Vinku rekla da ne zna što mu je to značilo kada joj je rekao da je više bila po okolnim selima nego kod njega. 'U mom selu to znači da sam ja kurva', komentirala je ljutito Irena. No, Vinko joj nije ostao dužan. 'Ti si kao neka dama, a egoista si i puna sebe. Ponašala si se tako da od tebe nisam mogao disati. Valjda si mislila da ću te odabrati', rekao joj je Vinko te dodao da je ljubomorna.

'Nisi lip, nisi zgodan, a bogami nisi ni pametan', kazala mu je Irena, a Vinko joj je rekao da mu se s njom ne da raspravljati. 'Ovakvog seljačine svijet nije vidio!“', ljutito je nastavila Irena te otišla iz prostorije.

Saša i Marina imali su ozbiljnije razgovore. 'Zašto nam nisi natuknula da ste ti i Andre u vezi?', upitao ju je Saša, a Marina je komentirala da sve što se dogodilo se dogodilo nakon što su oni otišli s njezine farme.

Zoran je Marini rekao da mu je i dalje draga. 'Želim ti svu sreću ovog svijeta i da uspiješ', kazao joj je Zoran.

Istarski pjesnik Zoran sjeo je preko puta Sanje koja nije bila blaga. 'Što si ti želio od ove emisije i od nas', upitala ga je Sanja te na kraju shvatila sa suzama u očima da je sa svakom od njih imao nešto.

'Želio si Bosanku, a Bosanki si nož u leđa zabio', započela je Vedrana kada je sjela preko puta Danijela, na što je on rekao da je takav. 'Ne volim dvolične ljude', zaključila je Vedrana. 'Lagao si i kada sam te pitala jesi li ljubio Ninu', nastavila je, a Danijel je samo rekao da je on takav. 'Od mene možeš dobiti samo jedno veliko 'Ćao!', ali mi ne možemo biti prijatelji', rekla mu je Vedrana.

Rebecca je Danijelu sve oprostila, a on joj je rekao da mu je žao što ju je izbacio jer da je shvatio da je najbolja osoba od njegove tri djevojke.

Nikolina mu je pak, rekla da mu ne vjeruje da je u nju zaljubljen te da mu je ona slomila srce. 'Zašto nisi izabrao Rebeccu? Cijelo vrijeme igraš krivu igru!', kazala mu je iskreno Nikolina te dodala da se ne želi osjećati kao gadura jer ne misli da je takva osoba. 'Idemo u novu sezonu!', zaključio je Danijel najavivši da će se ponovno prijaviti.

Sonja je Andru pitala da ima osjećaj da je Marina jako nesigurna u sebe zbog toga što je tako skočila na nju. 'Možda ona misli da smo mi imali nešto zajedno?', pitala je Sonja, na što je Andre rekao da to sve pita Marinu te je pitao zašto ona njemu nije onda rekla kada se dopisivala sa Sašom.

Ipak, na kraju su svi zaključili da su se odlično proveli te da im je drago što su sudjelovali u najpopularnijoj dokumentarnoj sapunici, a da nije bilo 'Ljubav je na selu', ne bi se ni zaljubili!

U ovoj sezoni spojila su se čak četiri para, što je najviše do sada: Nikolina i Zvonko, Marija i Vinko, Marina i Andre te Sonja i Saša.