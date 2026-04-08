Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Novosti

Nitko ne može igrati sam! Ovo je ključno pravilo 'Love Islanda' koje stiže i u regiju

Uoči dolaska Love Island Adria, prisjećamo se temeljnog pravila koje ovaj globalni hit čini toliko nepredvidivim, i zbog kojeg se emocije u vili razvijaju brže nego igdje drugdje

RTL.hr
08.04.2026 16:00

Reality format Love Island, koji je svoju suvremenu verziju dobio 2015. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu, vrlo brzo prerastao je u jedan od najgledanijih i najutjecajnijih televizijskih formata u svijetu. Kombinacija romantičnih odnosa, natjecateljskog elementa i stalne interakcije s publikom učinila ga je fenomenom koji nadilazi klasične okvire zabavnog sadržaja.

No, u središtu tog formata nalazi se jednostavno, ali ključno pravilo: natjecatelji moraju biti u paru kako bi ostali u igri.

Pravilo koje oblikuje sve odnose

Za razliku od mnogih drugih reality emisija, u Love Island pojedinac ne može dugoročno opstati sam. Tijekom tzv. "recouplinga" kandidati biraju s kim žele ostati u paru, a oni koji ostanu bez partnera riskiraju eliminaciju iz showa.

Ova struktura potiče stalnu dinamiku među natjecateljima, odnosi se brzo stvaraju, ali jednako brzo mogu i nestati. Upravo zato gledatelji svjedoče intenzivnim emocijama, naglim preokretima i odlukama koje se donose pod pritiskom.

Love Island All Stars
Love Island All Stars

Između emocija i strategije

Ključno pravilo otvara prostor i za pitanje koje prati svaku sezonu: gdje završava iskrena emocija, a gdje počinje igra?

Dok neki natjecatelji uistinu razviju duboke veze, drugi ulaze u odnose vođeni željom za opstankom. Upravo ta neizvjesnost, ljubav ili taktika, jedan je od razloga zbog kojih publika ostaje angažirana kroz cijelu sezonu.

Važnu ulogu pritom ima i gledateljstvo, koje putem glasanja često odlučuje o sudbini kandidata, dodatno naglašavajući element odgovornosti i javne percepcije.

Love island UK
Love island UK

Izolacija i pojačane emocije

Specifičnost formata leži i u uvjetima u kojima kandidati borave. Smješteni u luksuznoj vili, najčešće na lokacijama poput Mallorce, natjecatelji su izolirani od svakodnevnog života i vanjskog svijeta.

Bez uobičajenih distrakcija, odnosi se razvijaju ubrzano, a emocije postaju intenzivnije. Upravo ta kombinacija zatvorenog prostora i stalne interakcije dovodi do situacija koje su istodobno nepredvidive i iznimno privlačne gledateljima.

Love Island Usa
Love Island Usa

Format koji je iznjedrio globalni fenomen

Od svoje prve sezone, Love Island proširio se na brojne međunarodne verzije, uključujući američku, australsku i druge europske adaptacije. Paralelno s time, kandidati su postajali medijski prepoznatljive osobe, a pojedini parovi nastavili su svoje veze i izvan kamera, čime je dodatno učvršćen interes publike.

Show je tako postao više od televizijskog formata, pretvorio se u društveni fenomen koji generira rasprave, prati se na društvenim mrežama i stvara snažnu povezanost s gledateljima.

Love Island
Love Island

Nova dimenzija: dolazi Love Island Adria

U tom kontekstu, dolazak Love Island Adria predstavlja novo poglavlje za regionalnu publiku. Po prvi put gledatelji će pratiti kandidate iz vlastitog okruženja, što dodatno pojačava identifikaciju s njihovim iskustvima, odlukama i emocijama.

Temeljno pravilo ostaje isto, opstaju oni koji uspiju izgraditi odnos. No, hoće li kandidati birati sigurnost ili riskirati zbog stvarnih osjećaja, tek ćemo vidjeti.

Usudiš li se zaljubiti? Prijave za Love Island Adria službeno su otvorene, a nova generacija samaca dobit će priliku useliti u luksuznu vilu na egzotičnoj lokaciji, pronaći ljubav i boriti se za glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Ako si spreman/na na nezaboravno iskustvo, nova poznanstva i možda onu pravu osobu - prijavi se putem službene stranice loveisland.hr i napravi prvi korak.

love island love island adria
