Ana Brdarić Boljat za RTL.hr prisjetila se školskih dana: 'Gradivo prvog razreda sam već savladala s djedom'

Koji vam je bio omiljeni, a koji najgori predmet i zašto?

Najomiljeniji mi je bio hrvatski jezik, a kasnije i fizika. Nisam bila štreberica, ali nije bilo do predmeta već učitelja. Mislim da je to najveća vrijednost koju sam dobila tijekom svog obrazovanja – većina učitelja/profesora voljela je svoj posao i tada se znanje lakše upija. Znam im i dan danas imena od osnovne do srednje – oni za koje su svi rekli da su zeznuti meni su bili najdraži (iako nisam nužno kod njih uvijek dobro prolazila).

Jeste li bili buntovni u školi?

Buntovna, ali pametno buntovna. Bar sam ja mislila da je tako. Voljela sam glumu od osnovne škole, pa sam stalno nastupala i bavila se nekim predstavama i recitacijama – a sve dijelom kako bi stvorila prostor da izbjegnem nastavu uz potporu škole – jer ipak trebalo je odraditi silne probe i puno toga organizirati. Nekoliko puta smo se i aktivirali kako bi spriječili nepravdu, ali sve u okvirima više/manje prihvatljivog; od pisanja peticija do raznih drugih akcija.

Jeste li voljeli učiti ili ste se više snalazili?

Ne znam je li osnovna škola prije bila jednostavnija, djeca pametnija ili roditelji manje zahtjevni. Ne sjećam se osnovne škole kao nekog bauka, problema...Bila sam odlikaš, ali i meni se potkrala koja lošija ocjena. Dobra je stvar da nije bilo e-dnevnika i da smo imali vremena za snaći se ako bismo nešto uprskali. Čini mi se da je u moje vrijeme sigurno bilo zdravije odrastati te da smo mi za razliku od naše djece rasli u sigurnijem okruženju što se tiče komunikacijskih kanala. Isto tako, našu je generaciju kroz obrazovanje obilježio i Domovinski rat, a to je sad već neka druga priča...