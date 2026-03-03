Antonija Blaće otkrila koji su joj projekti najzahtjevniji u karijeri: 'Glava mi gori kad to završi'

Antonija Blaće nominirana je za Večernjakovu ružu, a za RTL.hr je otkrila kada u svome voditeljskom poslu ima najviše stresa

Jedna od najomiljenijih domaćih televizijskih voditeljica, Antonija Blaće, u nedavnom je gostovanju u podcastu "Spill The Tea" otkrila detalje o svom poslu koje gledatelji rijetko imaju priliku vidjeti. Iako je njezino lice sinonim za opuštenost i profesionalnost, iza kulisa se često odvija prava drama, a upravo u kaosu i nepredvidivosti programa uživo, Antonija, kako sama priznaje, najviše uživa.

Najdraži stres televizijskog posla

Nakon više od dvadeset godina karijere, Blaće je vodila brojne formate, no njezino srce i dalje pripada adrenalinu emisija uživo. Iako ih opisuje kao "najveći stres od svih televizijskih stresova", istovremeno su joj i najdraži. Za razliku od snimajućih emisija, gdje uvijek postoji mogućnost ponavljanja i popravljanja, program uživo nudi autentičnost koju iznimno cijeni.

Antonija Blaće i Marin Ivanović Stoka, Dođi, pogodi, osvoji FOTO: RTL

"Uvijek postoji mogućnost popravaka i ponavljanja kada se snima na setu. Osobno nisam obožavatelj toga, rasteže mi se vrijeme snimanja i nikad nije kao prvi put kad si nešto izgovorio, ta prva misao", objasnila je Antonija.

Kada sve krene po zlu

Antonija se sa smiješkom prisjeća kako gotovo nijedan projekt nije prošao potpuno glatko. "Nestaje struja tri minute prije livea, pokvario se LED ekran, vrata se ne otvaraju, grafika je pukla... uvijek nešto", nabraja voditeljica kroz smijeh. Ipak, umjesto panike, takve situacije u njoj bude adrenalin. "Ja živim za te trenutke. Meni je to najdraže na svijetu kad mi režija kaže da imamo problem i kad je na meni da to iščupam."

Antonija Blaće, Spill The Tea FOTO: RTL

Opisala je i neke od najstresnijih trenutaka, poput potpunog prekida komunikacije s režijom, kada je primorana voditi emisiju "na suho", bez ikakvih uputa o trajanju priloga ili sljedećem koraku. Posebno su izazovni trenuci kada od režije dobije zadatak da popuni nekoliko minuta programa do reklama. "I sad tri minute zvuči malo, ali tri minute na televiziji je jako dugačko. Probajte samo istrpjeti deset sekundi tišine na TV-u, to je dugo k'o godina."

Najzahtjevniji projekti karijere

Kroz bogatu karijeru vodila je neke od najvećih televizijskih formata, no tri projekta izdvaja kao voditeljski najzahtjevnije i najdraže. "Uvijek ću izdvojiti Big Brother. Voditeljski gledano, to je uvjerljivo najzahtjevniji projekt jer je uživo, traje po dva, tri sata i stvarno moraš biti sto posto koncentriran. Meni glava gori kad to završi", priznala je. Uz bok mu stavlja i popularni kviz "Dođi, pogodi, osvoji", koji donosi potpuno drugačiju vrstu izazova. Održati entuzijazam i energiju za svakog natjecatelja, od prve do posljednje emisije u danu, zahtijeva iznimnu mentalnu i fizičku spremnost. Kao treći projekt istaknula je regionalni "X Factor", koji je, prema njezinim riječima, bio "dosta moćan i svjetski je izgledalo".

Antonija Blaće, Večernjakova ruža FOTO: RTL

Nakon dva desetljeća na ekranima, Antonija Blaće i dalje pronalazi najveće uzbuđenje u nepredvidivosti svog posla, dokazujući da su upravo strast, ljubav prema autentičnom trenutku i sposobnost improvizacije ključni sastojci za dugovječnost i uspjeh u dinamičnom televizijskom svijetu.

Antonija Blaće nominirana je u kategoriji TV osobe godine za Večernjakovu ružu. Kao voditeljica showa Život na vagi pokazala je iznimnu profesionalnost, a u ovom se projektu po prvi put okušala i u ulozi kreativne producentice.