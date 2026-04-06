Antonija Blaće pokazala raskošan uskrsni stol: Šunka u kruhu i tucanje jajima oduševili pratitelje

RTL-ova voditeljica Antonija Blaće , podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu uvid u svoju obiteljsku proslavu Uskrsa. Kratkom, ali srdačnom porukom "Dobri ljudi, sretan Uskrs!", uvela je pratitelje u toplu atmosferu svog doma, otkrivši prizor koji slavi tradiciju, zajedništvo i bogatstvo blagdanske trpeze.

U središtu objave nalazi se raskošno postavljen stol koji odiše pažnjom i blagdanskim duhom. Video kadrovi otkrivaju sve elemente tradicionalnog uskrsnog doručka, na čelu sa savršeno pečenom šunkom u kruhu. Uz nju, na stolu se našla i nezaobilazna francuska salata, poslužena u velikoj zdjeli, kao i zdjelice s kuhanim jajima. Posebnu čar daju detalji poput pletene košarice ispunjene pisanicama obojenima na starinski način, u ljusci luka, uz koje su posluženi mladi luk i svježe rotkvice.

Osim bogate trpeze, objava je zabilježila i ono najvažnije - radost druženja. U jednom od isječaka vidimo voditeljicu kako se zabavlja u tradicionalnom tucanju jajima.