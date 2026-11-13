Arija Rizvić slavi 33. rođendan: Iza nje je godina velikih uloga i privatne sreće

Arija Rizvić slavi 33. rođendan, a poznata glumica i redateljica u novo životno poglavlje ulazi nakon godine ispunjene brojnim poslovnim i privatnim događajima. RTL-ovi gledatelji posebno je pamte po ulozi Teodore Vukas u seriji 'Divlje pčele', u kojoj je pokazala potpuno drukčije glumačko lice.
U seriji je utjelovila suprugu seoskog učitelja Jakova Vukasa, a radnja smještena u pedesete godine prošlog stoljeća donijela joj je priliku za uranjanje u jedno sasvim drugo vrijeme. Sama je ranije za RTL.hr isticala koliko su joj autentični kostimi, frizure i scenografija pomogli da se uživi u lik i epohu.
Poslovni uspjesi
Priča njezina lika ove je godine završila vrlo emotivno. Teodorina smrt bila je jedan od potresnijih trenutaka serije, a Arija se nakon toga obratila gledateljima i zahvalila im što su pratili njezin lik i njegovu priču.
Publika je Ariju tijekom godina upoznala i kroz druge projekte. U seriji 'San snova' tumačila je temperamentnu Kristinu, odnosno Kiki, dok je bila dio i serije 'Sjene prošlosti'. Uz glumu, važan dio njezine karijere čini i režija, pa je već godinama prepoznata kao jedno od svestranijih imena domaće kazališne i televizijske scene.
Sreća u privatnom životu
Sretno razdoblje prati je i privatno. Arija je zaručena za RTL-ova sportskog urednika i voditelja Marka Vargeka, s kojim je već godinama u vezi. Oboje su ranije isticali koliko im međusobno razumijevanje i podrška znače zbog zahtjevnih poslovnih rasporeda.
Da zna uživati i izvan seta, pokazala je i prošle godine kada se za rođendan počastila putovanjem u London i posjetom svijetu Harryja Pottera, što je nazvala najboljim rođendanskim poklonom. Bio je to san koji je, kako je otkrila, čekala ostvariti čak 20 godina.
Nakon još jedne dinamične godine pune glume, režije, putovanja i važnih privatnih trenutaka, Arija danas ima još jedan razlog za slavlje. Sretan 33. rođendan!
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