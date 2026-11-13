Arija Rizvić slavi 33. rođendan: Iza nje je godina velikih uloga i privatne sreće

Glumica i redateljica Arija Rizvić slavi 33. rođendan, a iza nje je godina ispunjena velikim profesionalnim projektima i važnim privatnim trenucima. RTL-ova publika posljednje ju je posebno pratila kao Teodoru Vukas u seriji 'Divlje pčele'

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Arija Rizvić slavi 33. rođendan, a poznata glumica i redateljica u novo životno poglavlje ulazi nakon godine ispunjene brojnim poslovnim i privatnim događajima. RTL-ovi gledatelji posebno je pamte po ulozi Teodore Vukas u seriji 'Divlje pčele', u kojoj je pokazala potpuno drukčije glumačko lice. U seriji je utjelovila suprugu seoskog učitelja Jakova Vukasa, a radnja smještena u pedesete godine prošlog stoljeća donijela joj je priliku za uranjanje u jedno sasvim drugo vrijeme. Sama je ranije za RTL.hr isticala koliko su joj autentični kostimi, frizure i scenografija pomogli da se uživi u lik i epohu.

icon-expand icon-close icon-close Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

Poslovni uspjesi

Priča njezina lika ove je godine završila vrlo emotivno. Teodorina smrt bila je jedan od potresnijih trenutaka serije, a Arija se nakon toga obratila gledateljima i zahvalila im što su pratili njezin lik i njegovu priču. Publika je Ariju tijekom godina upoznala i kroz druge projekte. U seriji 'San snova' tumačila je temperamentnu Kristinu, odnosno Kiki, dok je bila dio i serije 'Sjene prošlosti'. Uz glumu, važan dio njezine karijere čini i režija, pa je već godinama prepoznata kao jedno od svestranijih imena domaće kazališne i televizijske scene.

icon-expand Blanka, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Sreća u privatnom životu

Sretno razdoblje prati je i privatno. Arija je zaručena za RTL-ova sportskog urednika i voditelja Marka Vargeka, s kojim je već godinama u vezi. Oboje su ranije isticali koliko im međusobno razumijevanje i podrška znače zbog zahtjevnih poslovnih rasporeda.

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