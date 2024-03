BKFC i Bellator spektakli uživo ovaj petak na platformi Voyo!

Na spektaklu u Bugarskoj, osim najvećih zvijezda večeri, dvojice bugarskih boraca Koleva i Markuleva, koji će međusobno odmjeriti snage, na poprištu će se naći Bakočević protiv Egipćanina Noomana . To će biti prvijenac, debi nastup Vase Bakočevića u BFKC-u, što ne znači da je Bakočević debitant u borbi golim šakama. Osim što je odradio 69 borbi u MMA-u, tri puta se borio bez rukavica i sva tri puta pobijedio.

Još davne 1889. u SAD-u se pojavio Bare Kunckle Fighting Championship kao prva sportska organizacija kojoj je dozvoljeno održavanje borbi golim šakama, no ipak, pravila postoje i osim atrakcije, sigurnost boraca mora biti zagarantirana. U kružnom ringu borci započinju borbu licem u lice, a boriti se mogu samo dokazani, potvrđeni profesionalci MMA-a, kickboxinga ili tajlandskog boksa.

Za net.hr Bakočević je između ostalog izjavio: "Imam tri meča golim šakama, to je u odnosu na protivnika velika prednost jer će on debitirati. Sve je na mojoj strani, ali vidjet ćemo, jedna greška te može koštati. Sve govori u smjeru da ću uskoro rukavice okačiti o klin i nastaviti se tući golim šakama. Ne mogu reći da ću to stvarno napraviti jer imam masu dobrih ponuda, ali u mojoj glavi ja sam bare knuckle borac i bivši MMA borac."