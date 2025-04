Boje koje govore već 21 godinu: RTL-ova lica i gledatelji obojili grad crveno, žuto i plavo u novoj image kampanji

Upravo one dočaravaju čitavu lepezu emocija koje kod gledatelja bude različiti RTL-ovi sadržaji svih ovih godina, a novom kampanjom RTL želi pokazati upravo to – i dalje smo ovdje za gledatelje i među gledateljima, a naše boje su boje koje govore.

Od samih početaka svog emitiranja pa sve do danas, RTL kreira i donosi posve drugačiji televizijski sadržaj, pronalazeći put do gledatelja svih generacija i trudeći se biti blizak baš svim ljudima, a njihove priče slušati, prenositi, pratiti, pamtiti. I baš zato RTL-ovim su se licima na snimanju, uz kolege, pridružili i – gledatelji!

Meni su ljudi srce televizije. Jer srž svake emisije su stvarni ljudi. Publika koja osjeća. Bez filtera. Volim se s ljudima grliti, s njima nazdraviti, ne zadržavam ni suze, jer volim što sam im bliska. I ne možeš raditi program ako te ljude ne poznaješ i zato mi je posebno drago sto smo u kampanju uključili gledatelje svih generacija", ističe i Marijana Batinić, Za mene su naše boje simbol svega što RTL jest. Crvena je boja ljubavi – za mene označava energiju i srce koje svakodnevno ulažemo u svoj posao. Žuta je topla, vedra – boja radosti, veselja i one nevidljive iskrice koju prenosimo kroz male i velike priče. A plava... plava je za mene boja povjerenja. Ona nosi osjećaj stabilnosti i pouzdanosti, nešto što godinama gradimo s našom publikom... Žive boje glas su ljudi, emocija i stvarnog života!"

Tako najbolje možeš doznati kako ljudi doživljavaju i tebe i emisiju koju radimo. Shvatiš da se obraćaš stvarnim ljudima a ne nekoj imaginarnoj masi, razumiješ profil ljudi kojima se obraćaš i iz prve ruke doznaješ što im se sviđa, a što im se manje sviđa. Takvi su susreti onda i najbolji korektiv u poslu pa je onda i mnogo lakše napraviti emisiju kad poznaješ svoju publiku", govori Šprajc i otkriva koji mu susreti izmame najveći osmijeh na lice, Najviše me razvesele naši najmlađi gledatelji, čudo jedno koliko klinaca gleda Stanje nacije i nema većeg priznanja i nagrade nego kad oni kažu da da je emisija baš dobra... E, tada zasjam u svim RTL-ovim bojama!"

Antonija Blaće gradom se na snimanju prošetala s crvenim balonima, a uz nju je bio i njezin pas Čarli, kojemu je to bila premijerna glumačka uloga.

Jako smo se lijepo zabavljali na setu. Ljudi su nam sa zanimanjem prilazili i pitali nas što to snimamo. Atmosfera je bila baš pozitivna, obiteljska. RTL je zapravo za mene oduvijek kao neki drugi dom, iako je to možda čudno reći za radno mjesto. Ali ima nešto obiteljsko tu među svima nama, ali ne samo nas koji smo na ekranu nego se nadam da to osjete i oni ispred malih ekrana."

Tomislav Jelinčić na RTL-u je od samih početaka i otad gotovo svaki dan gledateljima donosi aktualne vijesti - i one lijepe i one ružne – i njihove dane boji različitom paletom boja: RTL je zaista u naš eter donio 'nove boje televizije', što je tada bio i naš slogan. Vrhunskom kvalitetom slike, kojom smo pričali svoje priče, ispunili smo i bit televizije. Danas naše boje i dalje predstavljaju kvalitetu slike, ali i kvalitetu sadržaja koji svakodnevno proizvodimo, za što nam redovno stižu nagrade i pohvale, kako struke tako i onih najvažnijih – publike. Biti svaki dan u domovima ljudi velika je čast, ali pritom i još veća odgovornost jer kad si nekom prozor u svijet, ne smije ga se dovoditi u zabludu da je sve ružičastih boja, ali niti da je sve oko nas crno. Sve nijanse stvarnosti uvijek se mogu prikazati iz naše crvene, žute i plave - kockice."