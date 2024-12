Najljepše božićne priče na filmskim platnima. Ovih 15 rado gledamo i ove sezone

Za sve one koji zimske blagdane ne mogu zamisliti bez uživanja u omiljenim božićnim filmovima , uvjereni smo da uvijek tražite svježe ideje koje bi mogle postati vaši novi favoriti. Bilo da volite šarmantne romantične komedije ili čarobne priče prepune blagdanskog duha, u nastavku vam predstavljamo nove božićne naslove koji bi mogli pronaći mjesto na vašem popisu za gledanje.

Božić u Pine Valleyju - Christmas in Pine Valley (2021)

Božić u mom srcu - Christmas In My Heart (2021)

Nova božićna slučajnost - Another Christmas Coincidence (2020)

Bitka za Božić - Deck the Halls (2006)

Priča o veterinaru iz velikog grada koji dolazi u Vermont s ciljem da prenese božićni duh iz užurbanog New Yorka u novo okruženje. Glavni motiv filma je izgubljeni pas koji spaja obitelj i mještane tijekom blagdana, naglašavajući važnost zajedništva i blagdanskog duha.

Mali dlakavi Božić - Furry Little Christmas (2021)

Okus Božića - A Taste of Christmas (2020)

Emily se vraća u rodni grad kako bi spasila bakinu pekarnicu prije Božića. Uz izazove konkurencije i neočekivanu romansu, adventski kalendar ljubavnih pisama unosi dozu čarolije u njezin život.

Božićna priča o mačku - The Nine Lives of Christmas (2014)

Topla priča o vatrogascu i veterinarki koje spaja ljubav prema životinjama. Film istražuje zajedništvo, ljubav i male čarolije blagdana.

Pepeljugin Božić - A Cinderella Christmas (2016)

Moderna adaptacija klasične bajke o djevojci koja skriva svoj identitet na blagdanskoj zabavi. Film spaja humor, romantiku i čaroliju Božića.