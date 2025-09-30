Charlie Sheen iz 'Dva i pol muškarca' otkrio da je već osam godina trijezan: 'Bilo tko na njegovom mjestu bi već bio pokojni'

Novi dokumentarni serijal na streaming platformi, "aka Charlie Sheen", pruža brutalan i sirov uvid u život jedne od najkontroverznijih holivudskih zvijezda - Charlieja Sheena. Kroz intimne intervjue sa samim Sheenom, njegovim bivšim suprugama, prijateljima i kolegama, redatelj Andrew Renzi secira vrtoglavi uspon, javni slom i financijsku propast čovjeka koji je nekoć bio najplaćeniji glumac na televiziji. Fokus je na dva ključna elementa njegova života: astronomskoj zaradi i razornoj ovisnosti koja ga je umalo stajala svega.
Vrhunac slave i plaća od 1,65 milijuna eura po epizodi
Snimajući 'Dva i pol muškarca' Charlie Sheen bio je na vrhuncu svoje karijere. Njegov lik, Charlie Harper, bio je tek neznatno karikirana verzija njegova stvarnog života, a publika ga je obožavala. Ta popularnost donijela mu je status najplaćenijeg televizijskog glumca u povijesti. Na vrhuncu karijere zarađivao je nevjerojatnih 1,65 milijuna eura po epizodi, što je s udjelima od prodaje prava na emitiranje dosezalo godišnji prihod veći od 44 milijuna eura.
Njegov kolega Jon Cryer, koji je glumio brata Alana, u dokumentarcu otkriva kako je u odnosu na njega bio potplaćen. Tvrdi da je Sheenova plaća rasla proporcionalno s njegovim problemima. "Njegova zarada je otišla u nebesa jer mu se život raspadao", izjavio je Cryer. "Ja, čiji je život tada bio prilično dobar, dobivao sam trećinu toga", naglasio je.
Cijena kaosa: Od 138 do 2,75 milijuna eura
Dok su milijuni pristizali, Sheenov život pretvarao se u kaos. Dokumentarac ne bježi od mračnih detalja njegove desetljetne ovisnosti o alkoholu, kokainu i tabletama. Bivša supruga Denise Richards kroz plač prisjeća se nadrealnih scena, poput one kada je Sheenu i njegovim prostitutkama pripremala sendviče dok je Jon Cryer sve promatrao.
Taj životni stil imao je golemu cijenu. Javni sukob s autorom serije Chuckom Lorreom 2011. godine rezultirao je otkazom i gubitkom milijunskog ugovora. Uslijedili su skupi razvodi, a alimentacije za bivše supruge Denise Richards i Brooke Mueller u jednom su trenutku dosezale više od 100.000 eura mjesečno. Sudski spisi otkrili su dugove veće od 11 milijuna eura, goleme troškove za odvjetnike i zdravstvo te priznanje da je potrošio gotovo 9,2 milijuna eura na ucjene kako bi zataškao svoj HIV status.
Njegovo bogatstvo, procijenjeno na 138 milijuna eura na vrhuncu karijere, istopilo se. Danas se procjenjuje na svega 2,75 milijuna eura. Prodao je svoje luksuzne vile u Beverly Hillsu s gubitkom i jedno vrijeme čak živio s roditeljima.
"Da je bilo tko drugi bio u pitanju, već bi bio pokojni", govore sugovornici u dokumentarnom serijalu.
Novi početak
Danas, osam godina trijezan, Sheen kroz dokumentarac i autobiografiju "The Book of Sheen" pokušava preuzeti kontrolu nad vlastitom pričom. Njegovo nedavno pomirenje i suradnja s Chuckom Lorreom na seriji "Bookie" simbolizira zatvaranje bolnog poglavlja i nadu u novi početak.
Za sve koji se žele prisjetiti humorističnih dana Charlieja Harpera, popularna serija 'Dva i pol muškarca' emitira se svakim radnim danom na kanalu RTL2.