Charlie Sheen iz 'Dva i pol muškarca' otkrio da je već osam godina trijezan: 'Bilo tko na njegovom mjestu bi već bio pokojni'

Charlie Sheen govorio je o svome životu u dokumentarnom serijalu 'aka Charlie Sheen'

30.09.2025 17:00

Novi dokumentarni serijal na streaming platformi, "aka Charlie Sheen", pruža brutalan i sirov uvid u život jedne od najkontroverznijih holivudskih zvijezda - Charlieja Sheena. Kroz intimne intervjue sa samim Sheenom, njegovim bivšim suprugama, prijateljima i kolegama, redatelj Andrew Renzi secira vrtoglavi uspon, javni slom i financijsku propast čovjeka koji je nekoć bio najplaćeniji glumac na televiziji. Fokus je na dva ključna elementa njegova života: astronomskoj zaradi i razornoj ovisnosti koja ga je umalo stajala svega.

Vrhunac slave i plaća od 1,65 milijuna eura po epizodi

Snimajući 'Dva i pol muškarca' Charlie Sheen bio je na vrhuncu svoje karijere. Njegov lik, Charlie Harper, bio je tek neznatno karikirana verzija njegova stvarnog života, a publika ga je obožavala. Ta popularnost donijela mu je status najplaćenijeg televizijskog glumca u povijesti. Na vrhuncu karijere zarađivao je nevjerojatnih 1,65 milijuna eura po epizodi, što je s udjelima od prodaje prava na emitiranje dosezalo godišnji prihod veći od 44 milijuna eura.

Dva i pol muskarca
Dva i pol muskarca FOTO: RTL

Njegov kolega Jon Cryer, koji je glumio brata Alana, u dokumentarcu otkriva kako je u odnosu na njega bio potplaćen. Tvrdi da je Sheenova plaća rasla proporcionalno s njegovim problemima. "Njegova zarada je otišla u nebesa jer mu se život raspadao", izjavio je Cryer. "Ja, čiji je život tada bio prilično dobar, dobivao sam trećinu toga", naglasio je. 

Cijena kaosa: Od 138 do 2,75 milijuna eura

Dok su milijuni pristizali, Sheenov život pretvarao se u kaos. Dokumentarac ne bježi od mračnih detalja njegove desetljetne ovisnosti o alkoholu, kokainu i tabletama. Bivša supruga Denise Richards kroz plač prisjeća se nadrealnih scena, poput one kada je Sheenu i njegovim prostitutkama pripremala sendviče dok je Jon Cryer sve promatrao.

Taj životni stil imao je golemu cijenu. Javni sukob s autorom serije Chuckom Lorreom 2011. godine rezultirao je otkazom i gubitkom milijunskog ugovora. Uslijedili su skupi razvodi, a alimentacije za bivše supruge Denise Richards i Brooke Mueller u jednom su trenutku dosezale više od 100.000 eura mjesečno. Sudski spisi otkrili su dugove veće od 11 milijuna eura, goleme troškove za odvjetnike i zdravstvo te priznanje da je potrošio gotovo 9,2 milijuna eura na ucjene kako bi zataškao svoj HIV status.

Dva i pol muskarca
Dva i pol muskarca FOTO: RTL

Njegovo bogatstvo, procijenjeno na 138 milijuna eura na vrhuncu karijere, istopilo se. Danas se procjenjuje na svega 2,75 milijuna eura. Prodao je svoje luksuzne vile u Beverly Hillsu s gubitkom i jedno vrijeme čak živio s roditeljima.

"Da je bilo tko drugi bio u pitanju, već bi bio pokojni", govore sugovornici u dokumentarnom serijalu. 

Novi početak

Danas, osam godina trijezan, Sheen kroz dokumentarac i autobiografiju "The Book of Sheen" pokušava preuzeti kontrolu nad vlastitom pričom. Njegovo nedavno pomirenje i suradnja s Chuckom Lorreom na seriji "Bookie" simbolizira zatvaranje bolnog poglavlja i nadu u novi početak. 

Za sve koji se žele prisjetiti humorističnih dana Charlieja Harpera, popularna serija 'Dva i pol muškarca' emitira se svakim radnim danom na kanalu RTL2.

 

