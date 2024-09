Činjenice bez kompromisa! Informativni tim RTL-a predstavlja moćnu kampanju

Činjenice bez kompromisa - osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Glavna je to misija RTL-a Danas - donijeti gledateljima relevantne, nepristrane i točno informacije. U svom radu, urednici i reporteri RTL-a Danas vode se najvišim profesionalnim standardima - istinom, transparentnošću i objektivnošću. Vrijednosti su to koje su svakog dana zlatni standard rada RTL-ovog informativnog tima.

Osvježenje RTL-ovog informativnog programa pozdravlja i urednica i voditeljica Ivana Brkić Tomljenović. "Uigrana smo ekipa, a sada osvježenog izgleda ulazimo i u novu televizijsku sezonu. Ono što se nikada ne mijenja jesu vrhunski profesionalci koji svakog dana donose činjenice bez kompromisa. Gledatelji to prepoznaju i veliko im hvala na povjerenju", ocjenjuje Ivana.

Dvadeset godina na RTL-u su Ana Brdarić Boljat i Tomislav Jelinčić, stoga ne čudi što im je snimanje proteklo i u obiteljskoj atmosferi. "Nema ljepšeg nego kad je obitelj na okupu, u ležernoj atmosferi i s istim ciljem. Svaki dan na poslu je drugačiji, no jedna stvar je uvijek ista - vodimo se istinom, činjenicama i interesom čovjeka, koji nam je uvijek na prvom mjestu", priča Jelinčić. Interes gledatelja na prvom je mjestu i kod Ane Brdarić Boljat. "Vizualno smo osvježeni, no jedna stvar nikad se ne mijenja - objektivno izvještavanje o događajima u zemlji i svijetu. Sretna sam zbog tehnoloških inovacija koje donosimo gledateljima jer one omogućavaju jednostavan prikaz činjenica na atraktivan i razumljiv način", zaključuje Brdarić Boljat.