CME pokreće Centar za društveni utjecaj, a jedan od prvih projekata jest i onaj RTL-a Hrvatska

Hana de Goeij, voditeljica odjela za odgovorni sadržaj i društvenu svrhu unutar CME grupe te osnivačica Centra za društveni utjecaj (Social Impact Center), predstavila je novu platformu kao jedna od gošći na okupljanju Producers Networka u sklopu Marché du Filma, organiziranom u okviru programa impACT Day.
CME-ov Centar za društveni utjecaj aktivno će stvarati i koproducirati projekte na svim svojim tržištima, uključujući Češku (TV Nova), Slovačku (Markíza), Sloveniju (POP TV), Bugarsku (bTV), Hrvatsku (RTL) te Rumunjsku i Moldaviju (PRO TV). Prve serije, popraćene kampanjama za podizanje svijesti o najvažnijim društvenim pitanjima, bit će objavljene unutar sljedećih godinu dana.
Iza sebe već imamo uspješne rezultate u ukazivanju na važne probleme i davanju glasa onima koji nemaju vlastitu platformu, a imaju mnogo toga reći. CME-ov Centar za društveni utjecaj logičan je idući korak u našoj strategiji odgovornog sadržaja. Prilika je to da kvalitetnim pripovijedanjem pomognemo ubrzati pozitivne društvene promjene u našoj regiji", izjavila je Hana de Goeij.
Kao najveći proizvođač sadržaja u Srednjoj i Istočnoj Europi, CME prepoznaje odgovornost koju donose naša veličina i doseg. Ponosni smo što smo nakladnik koji nije samo komercijalno uspješan nego i cijenjen diljem Europe zbog stvaranja odgovornog i smislenog sadržaja koji odražava i podupire društva u kojima djelujemo", rekao je Sam Barnett, glavni izvršni direktor CME-a.
Trenutačno su odobrena prva dva projekta - serija prvenstveno namijenjena mobilnim uređajima (mobile-first) za RTL Hrvatsku koju potpisuju Eugenija Prša i Filip Dizdar, a bavi se borbom protiv tjeskobe kod milenijalaca i pripadnika generacije Z te dokumentarna serija autora Radiane Bozhikove i Dobromira Ivanovog o raku vrata maternice za bugarsku streaming platformu VOYO i bTV, jednu od vodećih komercijalnih televizija u zemlji.
Svaki sadržaj ima utjecaj - ali nije svaki sadržaj osmišljen s namjerom da bude utjecajan", kaže Emma Vos, producentica društvenog utjecaja u Centru. Za nas to znači svjesno biranje priča koje pričamo i problema na koje ukazujemo, s jasnim i mjerljivim ciljevima od samog početka. Upravo partnerstva s nevladinim udrugama, zajednicama, javnim institucijama, znanstvenim sektorom i privatnim poduzećima na kraju određuju hoće li taj utjecaj imati stvarni razmjer, dubinu i održivost", zaključuje Vos.