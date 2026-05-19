CME pokreće Centar za društveni utjecaj, a jedan od prvih projekata jest i onaj RTL-a Hrvatska

Hana de Goeij, voditeljica odjela za odgovorni sadržaj i društvenu svrhu unutar CME grupe te osnivačica Centra za društveni utjecaj (Social Impact Center), predstavila je novu platformu kao jedna od gošći na okupljanju Producers Networka u sklopu Marché du Filma, organiziranom u okviru programa impACT Day. CME-ov Centar za društveni utjecaj aktivno će stvarati i koproducirati projekte na svim svojim tržištima, uključujući Češku (TV Nova), Slovačku (Markíza), Sloveniju (POP TV), Bugarsku (bTV), Hrvatsku (RTL) te Rumunjsku i Moldaviju (PRO TV). Prve serije, popraćene kampanjama za podizanje svijesti o najvažnijim društvenim pitanjima, bit će objavljene unutar sljedećih godinu dana.

icon-expand Hana de Goeij, Jan Syrucek FOTO: RTL

Iza sebe već imamo uspješne rezultate u ukazivanju na važne probleme i davanju glasa onima koji nemaju vlastitu platformu, a imaju mnogo toga reći. CME-ov Centar za društveni utjecaj logičan je idući korak u našoj strategiji odgovornog sadržaja. Prilika je to da kvalitetnim pripovijedanjem pomognemo ubrzati pozitivne društvene promjene u našoj regiji", izjavila je Hana de Goeij. Kao najveći proizvođač sadržaja u Srednjoj i Istočnoj Europi, CME prepoznaje odgovornost koju donose naša veličina i doseg. Ponosni smo što smo nakladnik koji nije samo komercijalno uspješan nego i cijenjen diljem Europe zbog stvaranja odgovornog i smislenog sadržaja koji odražava i podupire društva u kojima djelujemo", rekao je Sam Barnett, glavni izvršni direktor CME-a.

icon-expand Hana de Goeij, Breakfast meeting FOTO: RTL