Dan otvorenih vrata RTL-a: Prvašići učili o sigurnosti u prometu i otkrili čaroliju televizije

Djeca su uvijek dobrodošla na RTL

RTL.hr
29.09.2025 16:10

RTL Hrvatska je početak školske godine obilježila kampanjom Promet nije igra", čija je svrha podizanje svijesti o sigurnosti djece u prometu i edukacija najmlađih sudionika, učenika prvih razreda.

U sklopu kampanje organiziran je poseban Dan otvorenih vrata RTL-a za prvašiće, koji su prošlu subotu posjetili RTL. Učenike prvih razreda Osnovne škole Gustava Krkleca je dočekalo zanimljivo predavanje djelatnika MUP-a kako bi kroz igru i druženje naučila važna prometna pravila, nakon čega je uslijedila prava televizijska avantura – najmlađi gosti imali su priliku zaviriti iza kulisa televizije, doznati kako nastaju emisije, što se radi u studiju i režiji te isprobati kako je to biti voditelj RTL-a Danas.

Tijekom rujna kroz kampanju Promet nije igra" bavili smo se prevencijom i edukacijom te poticanjem na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih pravila, kako najmlađih sudionika u prometu, učenika prvih razreda osnovne škole, tako i vozača. Poruka je jasna - promet nije igra, a sigurnost djece odgovornost je svih nas.

promet nije igra
