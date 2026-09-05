Dan otvorenih vrata RTL-a: Prvašići učili o sigurnosti u prometu uoči prvog dana škole

U sklopu kampanje organiziran je Dan otvorenih vrata RTL-a za učenike prvih razreda, koji su jutros posjetili RTL gdje ih je dočekalo predavanje Nikole Milasa, pomoćnika načelnika Službe prometne policije MUP-a, o pravilnom ponašanju u prometu.

Naučili su važna prometna pravila – od toga kako se prelazi cesta do ponašanja na putu do i od škole, znanje koje će im biti od osobite koristi. Nakon predavanja, družili su se i s voditeljima Damirom Gregoret i Mariom Juričem, koji su im otkrili tajne televizijskog posla i pokazali kako nastaje RTL Danas, središnja informativna emisija RTL-a koja je i nositelj kampanje o sigurnosti djece u prometu.