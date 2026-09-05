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Dan otvorenih vrata RTL-a: Prvašići učili o sigurnosti u prometu uoči prvog dana škole

RTL Hrvatska je i ove godine, uoči početka nove školske godine, organizirala Dan otvorenih vrata za prvašiće, i to u sklopu kampanje Promet nije igra" čiji je cilj podizanje svijesti o sigurnosti djece u prometu te edukacija najmlađih sudionika, učenika prvih razreda

RTL.hr
05.09.2026 14:31

U sklopu kampanje organiziran je Dan otvorenih vrata RTL-a za učenike prvih razreda, koji su jutros posjetili RTL gdje ih je dočekalo predavanje Nikole Milasa, pomoćnika načelnika Službe prometne policije MUP-a, o pravilnom ponašanju u prometu.

Promet nije igra
Promet nije igra FOTO: RTL

 Naučili su važna prometna pravila – od toga kako se prelazi cesta do ponašanja na putu do i od škole, znanje koje će im biti od osobite koristi. Nakon predavanja, družili su se i s voditeljima Damirom Gregoret i Mariom Juričem, koji su im otkrili tajne televizijskog posla i pokazali kako nastaje RTL Danas, središnja informativna emisija RTL-a koja je i nositelj kampanje o sigurnosti djece u prometu.

Promet nije igra
Promet nije igra FOTO: RTL

Tijekom rujna RTL se i ove godine, kroz svoj informativni program te digitalne platforme, bavi prevencijom i edukacijom te poticanjem na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih pravila, kako najmlađih sudionika u prometu, učenika prvih razreda osnovne škole, tako i vozača. Poruka je jasna - sigurnost djece je naša zajednička odgovornost jer promet nije igra!

dan otvorenih vrata
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