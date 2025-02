Dani komunikacija najavili dolazak Sophije, robota koji mijenja budućnost čovječanstva i umjetne inteligencije, u Hrvatsku

Kao najinovativniji CMO na svijetu prema Business Insideru i jedan od top 3 najutjecajnija CMO-a prema Forbesu, Machado je osvojio je više od 200 nagrada Cannesa Lionsa, uključujući titulu Creative Marketer of the Year. Poznat po predvođenju transformacije Burger Kinga u globalnu

ikonu, revolucioniranju marketinških strategija Call of Dutyja i kampanji Dove Real Beauty Sketches, donosi jedinstvenu perspektivu u svaki projekt – a uskoro i na glavnu pozornicu Dana komunikacija. Danas, kao Operating Partner u Garnett Station Partners i dekan Brand Marketer Academyja na Cannes Lionsu, nastavlja oblikovati industriju svojim inovativnim pristupom.

Svakodnevnica suvremenog kreativca sastoji se od pažljivog balansa između tehnologije i one savršeno-nesavršene kreativnosti svojstvene samo ljudskom biću, koja često počiva upravo na nelogičnosti, pogrešci ili uvrnutom humoru. Zato je sjajno što DK na veliki stage donosi Sophiju kao utjelovljenje AI-a, ali kao kontrast njoj dolazi nam pravi pravcati kreativac, od krvi i mesa. I to ne bilo koji – riječ je o Fernandu Machadu, koji ima reputaciju jednog od najvećih kreativaca u industriji marketinga. U predavanju The Temptations of the Modern Marketer Machado će otvoriti važna pitanja o modernom marketingu i o tome kako ostati usmjeren na ključne vrijednosti koje grade brend i poslovanje", poručila je Jelena Fiškuš, predsjednica Uprave HURA-e te članica Organizacijskog odbora Dana komunikacija.