Dašak nostalgije uz jednu od najpoznatijih humorističnih serija u povijesti: 'Mućke' su stigle na RTL Kockicu!

Trotteri žive u državnome stanu u neboderu Mandela House u naselju Peckham jugoistočnog Londona. Derek vodi svoju tvrtku Trotterovi nezavisni trgovci d.o.o. i prodaje robu koju je obično uzeo nakon što je slučajno pala s nekog vozila. U prodaji mu pomaže nespretni Rodney kojemu je zadatak paziti da se ne pojavi policija, no njegove misli vrlo lako odlutaju, obično kada ugleda bilo koju zgodnu ženu. No usprkos poslovnim neuspjesima, Derek ne odustaje od života na visokoj nozi pa tako neprestano pretjeruje, uživa u skupocjenome piću te se razmeće stranim izrekama i mudrostima koje, naravno, potpuno pogrešno izgovara. Uz to, smatra se velikim zavodnikom, no stil mu ponajviše kvari njegovo nimalo luksuzno vozilo – dotrajali žuti automobil na tri kotača!