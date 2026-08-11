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Dinaric Rally 2026. - spektakularni 'Hrvatski Dakar', adrenalinska off-road avantura na Dinaridima

Surovi tereni Dinarida pozornica su sedmog Dinaric Rallyja 2026., prema mnogima najboljeg rally-raida u Europi, čije će uzbudljive trenutke obožavatelji ekstremnih sportova i brzine moći pratiti na streaming platformi Voyo. Od 21. do 28. kolovoza u Kninu i okolici gotovo 160 natjecatelja iz 23 zemlje svijeta testirat će granice vlastite izdržljivosti, svladavati prirodne prepreke uz tradicionalnu roadbook navigaciju te pokušati stići u bazu prije mraka

RTL.hr
11.08.2026 16:15

Ovaj sedmodnevni sportski spektakl organizira zagrebački sportski klub Untamed, tim iskusnih off-road entuzijasta kojima je ova višednevna ekstremna avantura po Dinarskom gorju jedan od najvažnijih projekata.

Dinaric Rally 2026
Dinaric Rally 2026 FOTO: Voyo

Na izazovnom dinarskom terenu sudjeluju tri glavne skupine vozila: motocikli, quadovi i SSV (Side-by-Side) vozila. Natjecanje je podijeljeno u dvije osnovne kategorije - natjecateljsku klasu Rally, namijenjenu profesionalcima i iskusnim vozačima koji se utrkuju protiv vremena koristeći papirnati ili digitalni roadbook i GPS uređaj za praćenje te avanturističku klasu DARE! (Dinaric Adventure Rally Experience), namijenjenu amaterima koji žele doživjeti zahtjevne rute i roadbook navigaciju bez pritiska mjerenja vremena, s naglaskom na svladavanje terena.

Dinaric Rally 2026
Dinaric Rally 2026 FOTO: Voyo

Službeni program počinje u petak, 21. kolovoza, otvaranjem središnjeg kampa u Kninu i dolaskom prvih timova. U subotu, 22. kolovoza, na rasporedu su tehnički pregledi vozila, a večer je rezervirana za svečano otvaranje natjecanja na povijesnoj Kninskoj tvrđavi. 

Dinaric Rally 2026
Dinaric Rally 2026 FOTO: Voyo

U nedjelju, 23. kolovoza, kamp se otvara za posjetitelje koji će vožnje moći pratiti s posebno uređenih navijačkih punktova u okolici Knina. Isti dan vozi se i uvodna kvalifikacijska etapa za određivanje startnog poretka. 

Dinaric Rally 2026
Dinaric Rally 2026 FOTO: Voyo

Pozivamo gledatelje da u subotu i nedjelju dođu u Knin i uživo podrže natjecatelje. Posebna atrakcija u subotu bit će revijalno natjecanje 'Mali gromovi', u kojem će najmlađi vozači na motorima pokazati svoje vještine. Od ponedjeljka do četvrtka, od 24. do 27. kolovoza, slijede četiri središnje i najzahtjevnije dionice koje od vozača traže i do 12 sati vožnje dnevno. Veliko finale predviđeno je za petak, 28. kolovoza, kada se vozi posljednja dionica, nakon čega slijedi službena objava pobjednika i svečana dodjela trofeja.

Dinaric Rally 2026
Dinaric Rally 2026 FOTO: Voyo

Dinaric Rally iz godine u godinu potvrđuje status nezaobilaznog sportskog događaja koji Hrvatsku pozicionira na svjetsku kartu ekstremnog automoto sporta. Dinamična i paklena vožnja preko stjenovitih uspona i nemilosrdnih staza Dinarida dostupna je gledateljima u prijenosu od 23. kolovoza u 11 sati na platformi Voyo!

dinaric rally 2026 voyohr rtlhr
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