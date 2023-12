Dobro poznati duo se vraća! Nikša Kaleb za RTL.hr: 'Želim nam zlato!'

Kako izgledaju pripreme prije prvenstva, a kako tijekom?

Lakše nam je jer znamo unaprijed u kojoj se grupi natječemo. Znamo unaprijed reprezentacije s kojima se susrećemo i samim time možemo lakše pripremiti što se tiče nekih statističkih podataka i koje ja mogu objašnjavati s stučne strane što se tiče tehnike i taktike. Što se tiče djela kada se križamo s drugim grupama u drugom krugu onda već sebi dajemo malo više vremena da se pripremimo za reprezentaciju za koju nismo znali kada nas čeka i kada s njome igramo.

Kakav rezultat nam predviđate?

Uvijek nam želim i smatram se djelom te rukometne obitelji - želim nam zlato. To nije toliko lako jer vidim koliko već dugo nismo osvojili to zlato iako smo više puta bili u krugu reprezentacija za zlatnu medalju i igrali neka finala. Smatram da imamo kvalitetu za biti među pet, šest reprezentacija i tu onda može ovisiti jedan dan inspiracije i trenutnog stanja. Imamo svjež primjer naših djevojaka koje su ispale za jedan gol. Što se tiče očekivanja, prvu utakmicu igramo protiv Španjolaca koji su u krugu favorita, međutim, od svih tih favorita smatram da su nam oni najbolji izbor.

Za nogometnu reprezentaciju se često govori da su kao obitelj. Može li se to reći za rukometnu?

Teško mi je sada konkretno odgovoriti na to pitanje. Poznavajući situaciju iz vremena kada sam ja bio igač i nakon mog odlaska, dugo je ta reprezentacija imala obiteljski odnos. Vjerujem da stariji igrači koji su sada u reprezentaciji drže te odnose pod kontrolom i da je to obiteljski odnos. Ono što se ne vidi pred kamerama, mi nikada nismo stvarali grupice pa išli na kavu u grupicama nego bi se uvijek dogovorili svi zajedno. To je taj obiteljski odnos gdje smo bili svi zajedno?

Nedostaje li vam rukometna karijera?

Iskreno, ne i ne bih se vratio. Čisto iz sadašnjeg stanja jer znam koliko me boli koljeno kada trčim po čvrstoj podlozi. Znam koliko sad ne mogu. Ovo kada me ljudi vide rekli bi da je to sve savršeno dobro u smislu da se dobro držim, ali dosta toga je unutra trulo. To je cijena profesionalizma. Kako je jednom rekao Igor Vori, mi smo stalno bili u crvenom, kao trkači auto i to nam se u sportskom smislu vraćalo, ali nas je u zdravstvenom smislu dosta stajalo. Sad ne pomišljam ni potrčati jer stalno imam osjećaj da će nešto puknuti.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku.

