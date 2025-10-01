Dom iz snova u Novskoj – pratite njegovu realizaciju u novoj sezoni InDizajna

Nova sezona emisije InDizajn s Mirjanom Mikulec kreće u nedjelju, 5. listopada, a među projektima koji će se pratiti iz epizode u epizodu ističe se spektakularno uređenje obiteljske kuće u Novskoj, za što se pobrinula arhitektica Paula Bernat Cvjetko iz studija Mirjane Mikulec. Riječ je o impresivnoj kući od čak 540 četvornih metara, u kojoj je svaki prostor dizajniran s posebnom pažnjom.
Već na ulazu oduševljava pogled na impozantno stepenište koje nagovještava eleganciju i raskoš ostatka doma. Prizemlje je koncipirano kao otvoreni prostor u kojem ključnu ulogu ima prirodna svjetlost – dvije velike staklene stijene omogućuju pogled na okolnu prirodu i stvaraju snažnu poveznicu interijera i eksterijera.
Kuhinja odiše suvremenim minimalizmom. Čiste, ravne linije i sofisticirani materijali dominiraju prostorom, dok se u neposrednoj blizini nalazi prostrana dnevna zona. Središnji element boravka je moderan kamin koji prostoru daje toplinu i karakter, a ujedno služi i kao elegantna pregrada unutar otvorenog koncepta.
Glavna spavaća soba posebno je dojmljiva – crvena samostojeća kada u samom centru prostorije pravi je vizualni spektakl, dok skrivena vrata obložena tapetama vode u luksuznu kupaonicu.
Odabir rasvjete u cijeloj kući pažljivo je usklađen, stvarajući savršenu atmosferu u svakoj zoni.
Na katu ove kuće smještene su četiri dječje sobe, svaka s vlastitom kupaonicom.
Vlasnici su Mirjani i njezinom timu dali gotovo potpuno otvorene ruke, uz tek nekoliko smjernica, što je rezultiralo domom koji spaja funkcionalnost, estetiku i osobnost obitelji.
Osim projekta u Novskoj, nova sezona InDizajna na RTL-u donosi i humanitarne akcije – uređenje dječjeg kutka za Društvo 'Hrvatska žena' iz Vinkovaca te dnevnog boravka za Udrugu 'Hrabro srce' iz Osijeka.
Mirjana Mikulec ugostit će u emisiji i agenta za nekretnine iz New Yorka, Antu Jakića, koji će otkriti kako staging, uređenje nekretnine prije prodaje, utječe na vrijednost i brzinu prodaje.
Nova sezona najdugovječnije emisije o dizajnu donosi obilje inspiracije, kreativnih ideja i praktičnih savjeta, uz projekte koji potvrđuju da dom može biti funkcionalan, moderan i uistinu poseban.
InDizajn s Mirjanom Mikulec ne propustite u subotu na RTL-u u prijepodnevnim satima.