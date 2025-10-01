Dom iz snova u Novskoj – pratite njegovu realizaciju u novoj sezoni InDizajna

Na RTL-u ne propustite InDizajn s Mirjanom Mikulec

Nova sezona emisije InDizajn s Mirjanom Mikulec kreće u nedjelju, 5. listopada, a među projektima koji će se pratiti iz epizode u epizodu ističe se spektakularno uređenje obiteljske kuće u Novskoj, za što se pobrinula arhitektica Paula Bernat Cvjetko iz studija Mirjane Mikulec. Riječ je o impresivnoj kući od čak 540 četvornih metara, u kojoj je svaki prostor dizajniran s posebnom pažnjom. Već na ulazu oduševljava pogled na impozantno stepenište koje nagovještava eleganciju i raskoš ostatka doma. Prizemlje je koncipirano kao otvoreni prostor u kojem ključnu ulogu ima prirodna svjetlost – dvije velike staklene stijene omogućuju pogled na okolnu prirodu i stvaraju snažnu poveznicu interijera i eksterijera.

icon-expand Mirjana Mikulec FOTO: Ivan Črepić

Kuhinja odiše suvremenim minimalizmom. Čiste, ravne linije i sofisticirani materijali dominiraju prostorom, dok se u neposrednoj blizini nalazi prostrana dnevna zona. Središnji element boravka je moderan kamin koji prostoru daje toplinu i karakter, a ujedno služi i kao elegantna pregrada unutar otvorenog koncepta. Glavna spavaća soba posebno je dojmljiva – crvena samostojeća kada u samom centru prostorije pravi je vizualni spektakl, dok skrivena vrata obložena tapetama vode u luksuznu kupaonicu.

icon-expand InDizajn s Mirjanom Mikulec FOTO: Denis Lepur

Odabir rasvjete u cijeloj kući pažljivo je usklađen, stvarajući savršenu atmosferu u svakoj zoni. Na katu ove kuće smještene su četiri dječje sobe, svaka s vlastitom kupaonicom. Vlasnici su Mirjani i njezinom timu dali gotovo potpuno otvorene ruke, uz tek nekoliko smjernica, što je rezultiralo domom koji spaja funkcionalnost, estetiku i osobnost obitelji.

icon-expand InDizajn s Mirjanom Mikulec FOTO: Denis Lepur