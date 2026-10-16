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'Dom po mom' otkriva manje poznatu stranu Mirze Džombe: Pogledajte kakav je luksuzni kompleks vila stvorio!

Nova epizoda 'Doma po mom' donosi zanimljive priče iz svijeta arhitekture, dizajna i umjetnosti, a gledatelji će upoznati i manje poznatu stranu rukometne legende Mirze Džombe. Ne propustite emisiju u nedjelju u 11.45 sati!

RTL.hr
16.10.2026 13:24

Nova epizoda emisije 'Dom po mom' ove nedjelje donosi pregršt inspiracije, zanimljivih prostora i kreativnih pojedinaca. U suradnji s agencijom Dux nekretnine gledatelji će zaviriti u impresivan kompleks vila nedaleko od Labina, iza kojeg stoji hrvatska rukometna legenda Mirza Džomba. Iako ga javnost najbolje poznaje po sportskim uspjesima, Džomba se danas bavi i investiranjem u nekretnine, a otkrit će kako je sa svojim suradnicima ostvario ovaj projekt.

Dom po mom
Dom po mom FOTO: RTL

U Zagrebu nas očekuje i priča o osmom izdanju filmskog festivala DA2, posvećenog arhitekturi, umjetnosti i dizajnu. Ugledni arhitekti Senka Dombi i Svebor Andrijević otkrit će kako je gledati filmove o arhitekturi u zgradi koju su sami projektirali.

Svoju inspirativnu profesionalnu priču podijelit će i dizajner interijera Dean Franić, koji će otkriti kako ga je put od studija u Italiji doveo do oblikovanja nekih od najljepših hotela u Hrvatskoj i regiji. Za kraj, gledatelji će zaviriti u Nacionalni muzej moderne umjetnosti u Zagrebu, gdje je otvorena međunarodna izložba tapiserija, te doznati vraća li se ovaj umjetnički izraz ponovno u modu.

Svoju dozu inspiracije gledatelji mogu potražiti u emisiji 'Dom po mom' ove nedjelje u 11.45 sati na RTL-u, a prije svih i na platformi Voyo.

dom po mom mirza džomba
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