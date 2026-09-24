'Dom po mom' s Lanom Pavić: Tjedna doza dizajna, nekretnina i inspiracije od ove nedjelje na RTL-u!

Zanimljive teme i razgovore sa stručnjacima, vlasnicima, dizajnerima, kreativcima te poznatim sugovornicima gledateljima će donositi televizijska urednica, redateljica, politologinja i bivša manekenka Lana Pavić, kojoj je 'Dom po mom' još jedan u nizu šarolikih televizijskih projekata koje je kreirala.

Nedjeljom u prijepodnevnom terminu na RTL-u gledatelji odsad mogu pratiti novosti i inspirativne priče iz svijeta arhitekture, dizajna, nekretnina te svega onoga što određeni prostor čini ljepšim i funkcionalnijim u novoj emisiji 'Dom po mom'.

Nakon puno godina na televiziji, ja sam se zadnje tri godine malo povukla iz televizijskog svijeta jer sam se odlučila baviti dokumentarnim filmom. Snimila sam četiri dokumentarna filma i sada, kada je završio taj ciklus, koji mi je bio jako izazovan i ispunjen željom da se pokažem i kao redateljica, shvatila sam da je televizija nešto što me vuče natrag. Svi mi, televizijski ljudi, teško odolimo povratku na televiziju", ističe urednica i voditeljica nove RTL-ove emisije i dodaje, Kada sam dobila poziv da radim 'Dom po mom', jednostavno nije bilo dvojbe jer su arhitektura, dizajn, nekretnine i lijepi prostori teme kojima sam se bavila i u nekim drugim formama, teme koje volim, poznajem i vjerujem da mogu na jedan specifičan način, svojim uredničkim potpisom, doprinijeti da priča o hrvatskom dizajnu, arhitekturi i umjetnosti dođe do šireg gledateljstva."

Gledatelji će, između ostalog, u novome formatu upoznati domaće i strane vrhunske arhitekte te dizajnere interijera, pratiti aktualna događanja i festivale iz područja dizajna, arhitekture i nekretnina, otkriti najbolje hrvatske tvrtke koje se bave proizvodnjom namještaja i različitih predmeta za dom. Uz to, vrata svojih domova otvorit će im poznati Hrvati, posebice oni koji su i sami bili aktivno uključeni u uređenje vlastitog doma iz snova.

Iz tjedna u tjedan emisija 'Dom po mom' gledateljima će približiti i posao agenta za nekretnine, u suradnji s jednom od vodećih hrvatskih agencija za nekretnine. Moći će vidjeti neke od najljepših i najimpozantnijih kuća, vila i stanova u Hrvatskoj, a pritom i učiti o tome zašto je neka nekretnina vrijedna, kako podići njezinu vrijednost, unaprijediti je i slično.

U svakom projektu koji uređuje i osmišljava, ističe Lana Pavić, jako joj je važno spojiti zanimljiv sadržaj s vizualno atraktivnim izričajem.

Jako mi je važno da gledatelj zaista dobije jednu lijepu, pravu sliku o temi, i u tom kontekstu uvijek se trudim da materijal koji isporučimo bude na najvišoj estetskoj razini. Mislim da je to danas jako važno jer ljudi vole lijepe stvari, a onda kada im oko privuče lijep sadržaj, onda im treba dati i kvalitetan edukativan sadržaj, da kroz ono što im prikazujemo nešto novo nauče i sami - o vrijednosti nekretnine, o malim trikovima koje mogu iskoristiti, kako unaprijediti svoj dom bez velikih ulaganja, o svjetlu, materijalima, održivosti itd.", zaključuje urednica i voditeljica.

Već u prvoj epizodi 'Doma po mom' ove nedjelje gledatelje očekuje reportaža s 13. izdanja Zagreb Design Weeka i razgovor s direktorom festivala Danielom Tomičićem, kao i priča o novom hotelu Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay u Novom Vinodolskom. Zadarska floristica Đina Panjol Tuflija gledatelje će inspirirati svojim cvjetnim aranžmanima i pokazati im male trikove kako cvijeće što bolje uklopiti u dom i kako ga održavati. Vrata riječkog doma otvara i bračni par Jerković, koji će otkriti i više detalja iz svoje svakodnevice agenta za nekretnine.

Svoju dozu inspiracije gledatelji mogu potražiti u emisiji 'Dom po mom' ove nedjelje u 11.40 sati na RTL-u, a prije svih i na platformi Voyo.