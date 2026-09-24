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'Dom po mom' s Lanom Pavić: Tjedna doza dizajna, nekretnina i inspiracije od ove nedjelje na RTL-u!

Zanimljive teme i razgovore sa stručnjacima, vlasnicima, dizajnerima, kreativcima te poznatim sugovornicima gledateljima će donositi televizijska urednica, redateljica, politologinja i bivša manekenka Lana Pavić

RTL.hr
24.09.2026 10:37

Nedjeljom u prijepodnevnom terminu na RTL-u gledatelji odsad mogu pratiti novosti i inspirativne priče iz svijeta arhitekture, dizajna, nekretnina te svega onoga što određeni prostor čini ljepšim i funkcionalnijim u novoj emisiji 'Dom po mom'.

Zanimljive teme i razgovore sa stručnjacima, vlasnicima, dizajnerima, kreativcima te poznatim sugovornicima gledateljima će donositi televizijska urednica, redateljica, politologinja i bivša manekenka Lana Pavić, kojoj je 'Dom po mom' još jedan u nizu šarolikih televizijskih projekata koje je kreirala.

Lana Pavić, Dom po mom
Lana Pavić, Dom po mom FOTO: RTL

Nakon puno godina na televiziji, ja sam se zadnje tri godine malo povukla iz televizijskog svijeta jer sam se odlučila baviti dokumentarnim filmom. Snimila sam četiri dokumentarna filma i sada, kada je završio taj ciklus, koji mi je bio jako izazovan i ispunjen željom da se pokažem i kao redateljica, shvatila sam da je televizija nešto što me vuče natrag. Svi mi, televizijski ljudi, teško odolimo povratku na televiziju", ističe urednica i voditeljica nove RTL-ove emisije i dodaje, Kada sam dobila poziv da radim 'Dom po mom', jednostavno nije bilo dvojbe jer su arhitektura, dizajn, nekretnine i lijepi prostori teme kojima sam se bavila i u nekim drugim formama, teme koje volim, poznajem i vjerujem da mogu na jedan specifičan način, svojim uredničkim potpisom, doprinijeti da priča o hrvatskom dizajnu, arhitekturi i umjetnosti dođe do šireg gledateljstva."

Gledatelji će, između ostalog, u novome formatu upoznati domaće i strane vrhunske arhitekte te dizajnere interijera, pratiti aktualna događanja i festivale iz područja dizajna, arhitekture i nekretnina, otkriti najbolje hrvatske tvrtke koje se bave proizvodnjom namještaja i različitih predmeta za dom. Uz to, vrata svojih domova otvorit će im poznati Hrvati, posebice oni koji su i sami bili aktivno uključeni u uređenje vlastitog doma iz snova.

Iz tjedna u tjedan emisija 'Dom po mom' gledateljima će približiti i posao agenta za nekretnine, u suradnji s jednom od vodećih hrvatskih agencija za nekretnine. Moći će vidjeti neke od najljepših i najimpozantnijih kuća, vila i stanova u Hrvatskoj, a pritom i učiti o tome zašto je neka nekretnina vrijedna, kako podići njezinu vrijednost, unaprijediti je i slično.

U svakom projektu koji uređuje i osmišljava, ističe Lana Pavić, jako joj je važno spojiti zanimljiv sadržaj s vizualno atraktivnim izričajem.

Jako mi je važno da gledatelj zaista dobije jednu lijepu, pravu sliku o temi, i u tom kontekstu uvijek se trudim da materijal koji isporučimo bude na najvišoj estetskoj razini. Mislim da je to danas jako važno jer ljudi vole lijepe stvari, a onda kada im oko privuče lijep sadržaj, onda im treba dati i kvalitetan edukativan sadržaj, da kroz ono što im prikazujemo nešto novo nauče i sami - o vrijednosti nekretnine, o malim trikovima koje mogu iskoristiti, kako unaprijediti svoj dom bez velikih ulaganja, o svjetlu, materijalima, održivosti itd.", zaključuje urednica i voditeljica.

Već u prvoj epizodi 'Doma po mom' ove nedjelje gledatelje očekuje reportaža s 13. izdanja Zagreb Design Weeka i razgovor s direktorom festivala Danielom Tomičićem, kao i priča o novom hotelu Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay u Novom Vinodolskom. Zadarska floristica Đina Panjol Tuflija gledatelje će inspirirati svojim cvjetnim aranžmanima i pokazati im male trikove kako cvijeće što bolje uklopiti u dom i kako ga održavati. Vrata riječkog doma otvara i bračni par Jerković, koji će otkriti i više detalja iz svoje svakodnevice agenta za nekretnine.

Svoju dozu inspiracije gledatelji mogu potražiti u emisiji 'Dom po mom' ove nedjelje u 11.40 sati na RTL-u, a prije svih i na platformi Voyo.

dom po mom lana pavić
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