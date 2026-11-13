Drina i Valentin otkrili kako će potrošiti nagradu, a poznati glazbenik sve o suradnji sa slovenskim kolegom

Vrijedni reporterski tim donosi sjajne priče i u novom izdanju RTL Scene, koje gledatelje čeka u subotu - nakon RTL-a Danas.
Prošlog vikenda završila je prva sezona showa Love island Adria koji je osvojio cijelu regiju. Finaliste su na povratku dočekale obitelji, prijatelji ali i obožavatelji. Pobjednici showa Drina i Valentin otkrili su kako namjeravaju potrošiti dio novčane nagrade od 50 tisuća eura, dok su ekipi RTL Scene ostali finalisti povjerili intimne planove za budućnost.
Dva glazbenika, jedno dugogodišnje poznanstvo i pjesma koja nosi puno više emocija nego što bi se na prvi pogled moglo očekivati. Mario Roth, frontmen grupe Vigor i poznati slovenski pop izvođač Luka Basi, nakon zajedničkog dueta 'Još viski pijem', otkrili su da se iza nove suradnje kriju iskrene životne priče, poneka suza, ali i pregršt smijeha.
Grobovi dva velika umjetnika na malom groblju usred Pacifika bila su glavni okidač da Robert Pauletić spakira kofere i zaplovi pod zapovjedništvom čovjeka koji je svijet oplovio dvaput. Nakon 16 godina pauze, stiže njegov novi putopis u kojem donosi živopisne avanture s Tahitija. Iz njega će gledatelji doznati kako se našao oči u oči s morskim psom, tražio skupocjene crne bisere, slijedio stope posljednjeg ljudoždera, ali ujedno bio i na tajnoj svetoj misiji.
Od NBA parketa do bubnjarskih palica, od košarkaških pobjeda do obiteljskih izazova – Roko Leni Ukić danas igra jednu sasvim drukčiju utakmicu. Koliko ga je NBA promijenio, što je naslijedio od oca, bubnjara Daleke Obale, i kako je reagirao kad mu je kćer prvi puta doma dovela dečka, Roko je, bez fige u džepu, ispričao RTL Sceni.
RTL Scenu ne propustite u subotu nakon RTL-a Danas!