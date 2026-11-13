Drina i Valentin otkrili kako će potrošiti nagradu, a poznati glazbenik sve o suradnji sa slovenskim kolegom

Vrijedni reporterski tim donosi sjajne priče i u novom izdanju RTL Scene, koje gledatelje čeka u subotu - nakon RTL-a Danas.

Prošlog vikenda završila je prva sezona showa Love island Adria koji je osvojio cijelu regiju. Finaliste su na povratku dočekale obitelji, prijatelji ali i obožavatelji. Pobjednici showa Drina i Valentin otkrili su kako namjeravaju potrošiti dio novčane nagrade od 50 tisuća eura, dok su ekipi RTL Scene ostali finalisti povjerili intimne planove za budućnost.

Dva glazbenika, jedno dugogodišnje poznanstvo i pjesma koja nosi puno više emocija nego što bi se na prvi pogled moglo očekivati. Mario Roth, frontmen grupe Vigor i poznati slovenski pop izvođač Luka Basi, nakon zajedničkog dueta 'Još viski pijem', otkrili su da se iza nove suradnje kriju iskrene životne priče, poneka suza, ali i pregršt smijeha.