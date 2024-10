Dukat u borbi s food wasteom: Svaki peti Hrvat jedva preživljava, a bacamo hranu kao da nema sutra!

Da živimo u zemlji s mnogo nelogičnosti, vidljivo je u mnogim segmentima društva. A jedna od nelogičnosti koja sasvim opravdano izaziva snažne reakcije je podatak o količini hrane koja se baca u Hrvatskoj. U zemlji gdje, prema službenim statistikama, gotovo svaki peti stanovnik živi pod rizikom od siromaštva, građani još uvijek nisu dovoljno informirani i educirani o tome kako bi, primjenom principa protiv bacanja hrane, mogli uštedjeti značajna sredstva. Umjesto toga, velika količina jestive hrane i dalje se baca. Situacija zaista jest paradoksalna jer dobar dio građanstva baca savršeno dobru hranu, a količina hrane koju bacamo osjetno premašuje prosjek Europske unije. Istraživanja Eurostata u Hrvatskoj je 2020. godine zabilježilo 286,3 milijuna kilograma bačene hrane, a od te brojke, čak 76 posto dolazi iz kućanstava, dok prosjek na razini EU iznosi 53 posto.

Potaknuti zabrinjavajućim trendovima i statistikama, Dukat je proveo istraživanje koje je pokazalo kako u Hrvatskoj najviše bacamo savršeno dobru hranu, i to ostatke gotovih obroka i to čini 51 posto građana, kruh i peciva baca njih 46 posto, a voće i povrće baca svaki četvrti ispitanik.

Umirovljenici najpametniji

Isto istraživanje otkrilo je da se u svakom desetom kućanstvu hrana u Hrvatskoj se baca vrlo često, i to najviše mladi od 18 do 29 godina starosti (16 posto) te obitelji s djecom (13 posto). S druge strane, svega manje od četvrtine građana hranu ne baca nikad ili gotovo nikad, a u ovoj dobroj praksi prednjače građani od 50 do 65 godina (37 posto) i osobe koje žive same u kućanstvu (34 posto).

Svi ti šokantni podaci otkrili su još jednu zabrinjavajuću istinu, a to je da u Hrvatskoj mnogo ljudi nije svjesno kolike količine hrane bacaju, a mnogo njih zapravo nije svjesno da je riječ o hrani koja se još uvijek može iskoristiti i pretvoriti u hranjive i zdrave obroke. Kako to često biva, u pozadini je nedostatak informacija pa je tako istraživanje pokazalo da čak 60 posto ispitanika ustvari ne zna razliku između oznaka Najbolje upotrijebiti do i Upotrijebiti do i to je zasigurno jedan od razloga zbog kojeg se nepotrebno baca hrana.