Dukat u borbi s food wasteom: Svaki peti Hrvat jedva preživljava, a bacamo hranu kao da nema sutra!

icon-expand Hrana se ne baca FOTO: Shutterstock

Da živimo u zemlji s mnogo nelogičnosti, vidljivo je u mnogim segmentima društva. A jedna od tih nelogičnosti koja sasvim opravdano izaziva snažne reakcije je podatak o količini hrane koji se baca u Hrvatskoj. U zemlji u kojoj, prema službenim statistikama, gotovo svaki peti stanovnik živi u riziku od siromaštva, odnosno ima primanja manja od potrebnih za život, građani i dalje nisu dovoljno informirani i educirani da značajna sredstva mogu uštedjeti vodeći se principima protiv 'food waste' zbog čega se baca značajna količina jestive hrane. Situacija zaista jest paradoksalna jer dok svaki peti Hrvat živi na rubu gladi, dobar dio građanstva baca savršeno dobru hranu, a količina hrane koju bacamo osjetno premašuje prosjek Europske unije. Istraživanja Eurostata u Hrvatskoj je 2020. godine zabilježilo 286,3 milijuna kilograma bačene hrane, a od te brojke, čak 76 posto dolazi iz kućanstava, dok je prosjek na razini EU znatno manji i iznosi oko 53 posto.

icon-expand vizual 1 FOTO: Screenshot Hrana se ne baca

Potaknuti zabrinjavajućim trendovima i statistikama, agencija Improve je 2023. godine za najveću hrvatsku mliječnu industriju Dukat provela istraživanje koje je pokazalo kako u Hrvatskoj najviše bacamo savršeno dobru hranu, i to ostatke gotovih obroka (51 posto građana), kruh i peciva (46 posto građana) te voće, povrće, mliječne proizvode (25 posto građana). Umirovljenici najpametniji Isto istraživanje otkrilo je da se u svakom desetom kućanstvu hrana u Hrvatskoj se baca vrlo često, i to najviše mladi od 18 do 29 godina starosti (16 posto) te obitelji s djecom (13 posto). S druge strane, svega manje od četvrtine građana hranu ne baca nikad ili gotovo nikad, a u ovoj dobroj praksi prednjače građani od 50 do 65 godina (37 posto) i osobe koje žive same u kućanstvu (34 posto).

icon-expand vizual 2 FOTO: Screenshot Hrana se ne baca

Svi ti šokantni podaci otkrili su još jednu zabrinjavajuću istinu, a to je da u Hrvatskoj mnogo ljudi nije svjesno kolike količine hrane bacaju, a mnogo njih zapravo nije svjesno da je riječ o hrani koja se još uvijek može iskoristiti i pretvoriti u hranjive i zdrave obroke. Kako to često biva, u pozadini je nedostatak informacija pa tako mnogo ljudi ustvari ne zna razliku između oznaka Najbolje upotrijebiti do i Upotrijebiti do. Naime, od sudionika u istraživanju, na pitanje zašto bacaju hranu čak 20 posto njih je odgovorilo da hranu baca ako je prošao datum koji stoji uz oznaku upotrijebiti do", dok je čak 14 posto izjavilo da hranu baca čak i ako je prošao datum koji stoji uz oznaku najbolje upotrijebiti do". Naime, mnogo ljudi jednostavno je zna da se oznaka najbolje upotrijebiti do" odnosi na kvalitetu proizvoda i da je ta hrana sigurna za konzumaciju i nakon datuma naznačenog na pakiranju. Hrana se ne baca! Nerijetko, razlog za bacanje hrane zna biti i nemar, pa je tako čak 44 posto ispitanika kazalo da je razlog za bacanje hrane to što je zaboravio ili zaboravila na tu hranu pa joj je istekao rok trajanja, a kod 20 posto ispitanika razlog je bio neispravno skladištenje ili čuvanje hrane. Svi ovi zabrinjavajući podaci koje je rasvijetlilo spomenuto istraživanje Dukata bili su podloga za najveći food waste projekt u zemlji "Hrana se ne baca" u okviru kojeg će se građane informirati, osvijestiti i potaknuti na promjenu odnosa prema hrani. Dodatno, uz temeljitu promjenu i odgovornije ponašanje prema hrani, istovremeno se odgovornije ponašamo prema klimi i svijetu koji nas okružuje, a istodobno štedimo vlastiti novac, a sve bi to trebali biti snažni motivi za promjenu ponašanja.

icon-expand Hrana se ne baca FOTO: Screenshot Hrana se ne baca