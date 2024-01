Edukativno-zabavni formati 'RTL Kockice' približavaju brojne važne teme: 'Iskrenost i jednostavnost dječjeg svijeta je inspirirajuća'

No osim zabave, Kockica ima još jednu važnu misiju – educirati o životnim vrijednostima i svijetu te poticati na kreativnost, i to ne samo djecu nego i odrasle.

Sve to vrlo uspješno već deset godina Kockica uspijeva svojim edukativno-zabavnim emisijama domaće proizvodnje. Od prve ideje, koncepta do same realizacije, tim Kockica putuje po Lijepoj Našoj te s brojnim gostima i interesantnim sugovornicima donosi zanimljive i poučne priče na male ekrane.