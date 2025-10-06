Ekipa RTL Kockice kreće sa snimanjem emisije 'Skitalica-pitalica'

Edukativno-zabavna emisija 'Skitalica-pitalica' namijenjena je svima koji neprestano preispituju svijet oko sebe. U ovoj ćemo emisiji ekipa RTL Kockice skita, pita i na kraju daje odgovor na neka od najluđih dječjih pitanja.

'Bilo je vrijeme da 'Skitalicu pitalicu' ponovno vratimo na male ekrane, jer znamo koliko su je djeca voljela! Ova emisija je jedinstvena prilika da potaknemo dječju znatiželju i kritičko razmišljanje.