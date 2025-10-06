Ekipa RTL Kockice kreće sa snimanjem emisije 'Skitalica-pitalica'

Edukativno-zabavna emisija 'Skitalica-pitalica' namijenjena je svima koji neprestano preispituju svijet oko sebe. U ovoj ćemo emisiji ekipa RTL Kockice skita, pita i na kraju daje odgovor na neka od najluđih dječjih pitanja.
'Bilo je vrijeme da 'Skitalicu pitalicu' ponovno vratimo na male ekrane, jer znamo koliko su je djeca voljela! Ova emisija je jedinstvena prilika da potaknemo dječju znatiželju i kritičko razmišljanje.
"Vrijeme je da napokon dobijete odgovore na sva ona zanimljiva pitanja koja nas oduvijek kopkaju!", objašnjava Davor Balažin kojeg te imali priliku gledati i u prvoj sezoni spomenute emisije.
Uz edukativni sadržaj koji čini bitan udio lokalne produkcije RTL Kockice, kanal brine i o prirodi. Sve baterije koje se koriste tijekom snimanja su punjive, većinskim dijelom se koristi LED rasvjeta, na setu se potiče uporaba višekratnih boca za piće, a razvrstavanje otpada je postalo stvar rutine. Zbog usvojene prakse, RTL Kockica je do sad dobila nekoliko Albert certifikata. Radi se o svojevrsnoj potvrdi izvrsnosti, kada je u pitanju održiv i odgovoran način snimanja televizijskog sadržaja. Naime, osnovan 2011. godine, Albert podržava globalnu filmsku i televizijsku industriju u smanjenju ekoloških utjecaja produkcije i stvaranju sadržaja koji podržava viziju održive budućnosti.