Emotivno pismo RTL-ovih kolega raznježilo Ines Godu Forjan nakon rođenja sina: 'Ovo će promijeniti tebe, ali i sve nas'

Na društvenim mrežama Ines Goda Forjan je podijelila fotografiju plišanog zečića i dirljivog pisma koje su joj pripremili kolege, uz kratku poruku: "Moj RTL Sport."
U pismu su joj poručili: "Upravo si nam donijela najljepšu ekskluzivu koju smo mogli zamisliti. Savršen je bio tajming, emocija, kadar i storytelling... Znamo da si sretna koliko i mi. Ovo će promijeniti tebe, ali i sve nas kao malu, ali snažnu obitelj s posla.
Svaku ulogu koju si preuzela na RTL-u razvalila si, zato ne sumnjamo da ćeš se najbolje snaći i u ovoj najvažnijoj u životu. Veselimo se prvoj kavi s malim Noomi.
Vole tebe, a sada i vas troje, tvoji RTL sportaši!"
Ines je u objavi označila kolege koji stoje iza ove lijepe geste: Boris Jovičić, Marko Vargek, Filip Brkić, Donna Diana Prćić, Marija Krolo Bjelivuk, Maro Miljanić, Helena Barić i Kristina Livaja.
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Podsjetimo, Ines je prije nekoliko dana objavila da su ona i suprug Ivan Forjan postali roditelji dječaka Noe, koji je na svijet stigao 10. srpnja. U emotivnoj objavi napisala je kako je upravo njihov sin postao "cijeli njihov svijet", a brojne čestitke tada su pristigle od kolega, prijatelja i pratitelja.
Sudeći po ovoj gesti RTL-ove sportske redakcije, dolazak malog Noe nije razveselio samo njegovu obitelj, već i Inesine kolege, koji su joj pokazali koliko je cijene - ne samo kao novinarku, nego i kao prijateljicu.