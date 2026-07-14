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Emotivno pismo RTL-ovih kolega raznježilo Ines Godu Forjan nakon rođenja sina: 'Ovo će promijeniti tebe, ali i sve nas'

Nakon što je sa suprugom Ivanom Forjanom dočekala rođenje sina Noe, RTL-ovu sportsku novinarku Ines Godu Forjan dočekalo je posebno iznenađenje njezinih kolega iz sportske redakcije

RTL.hr
14.07.2026 22:00

Na društvenim mrežama Ines Goda Forjan je podijelila fotografiju plišanog zečića i dirljivog pisma koje su joj pripremili kolege, uz kratku poruku: "Moj RTL Sport." 

U pismu su joj poručili: "Upravo si nam donijela najljepšu ekskluzivu koju smo mogli zamisliti. Savršen je bio tajming, emocija, kadar i storytelling... Znamo da si sretna koliko i mi. Ovo će promijeniti tebe, ali i sve nas kao malu, ali snažnu obitelj s posla.

Svaku ulogu koju si preuzela na RTL-u razvalila si, zato ne sumnjamo da ćeš se najbolje snaći i u ovoj najvažnijoj u životu. Veselimo se prvoj kavi s malim Noomi.

Vole tebe, a sada i vas troje, tvoji RTL sportaši!"

Ines Goda Forjan
Ines Goda Forjan FOTO: Instagram

Ines je u objavi označila kolege koji stoje iza ove lijepe geste: Boris Jovičić, Marko Vargek, Filip Brkić, Donna Diana Prćić, Marija Krolo Bjelivuk, Maro Miljanić, Helena Barić i Kristina Livaja.

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Podsjetimo, Ines je prije nekoliko dana objavila da su ona i suprug Ivan Forjan postali roditelji dječaka Noe, koji je na svijet stigao 10. srpnja. U emotivnoj objavi napisala je kako je upravo njihov sin postao "cijeli njihov svijet", a brojne čestitke tada su pristigle od kolega, prijatelja i pratitelja.

Ines Goda i Ivan Forjan
Ines Goda i Ivan Forjan FOTO: Instagram

Sudeći po ovoj gesti RTL-ove sportske redakcije, dolazak malog Noe nije razveselio samo njegovu obitelj, već i Inesine kolege, koji su joj pokazali koliko je cijene - ne samo kao novinarku, nego i kao prijateljicu.

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