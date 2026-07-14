Emotivno pismo RTL-ovih kolega raznježilo Ines Godu Forjan nakon rođenja sina: 'Ovo će promijeniti tebe, ali i sve nas'

Na društvenim mrežama Ines Goda Forjan je podijelila fotografiju plišanog zečića i dirljivog pisma koje su joj pripremili kolege, uz kratku poruku: "Moj RTL Sport."

U pismu su joj poručili: "Upravo si nam donijela najljepšu ekskluzivu koju smo mogli zamisliti. Savršen je bio tajming, emocija, kadar i storytelling... Znamo da si sretna koliko i mi. Ovo će promijeniti tebe, ali i sve nas kao malu, ali snažnu obitelj s posla.

Svaku ulogu koju si preuzela na RTL-u razvalila si, zato ne sumnjamo da ćeš se najbolje snaći i u ovoj najvažnijoj u životu. Veselimo se prvoj kavi s malim Noomi.

Vole tebe, a sada i vas troje, tvoji RTL sportaši!"