Ervin iz 'Big Brothera' šokirao izgledom: Nekad miljenik žena, danas neprepoznatljiv

Ervin Mujaković, Sarajlija kojeg regionalna publika pamti kao jednog od najzgodnijih sudionika reality showa "Big Brother" iz 2015. godine, ponovno je dospio u središte pozornosti, no ovoga puta zbog potpuno drugačijeg razloga. Njegova posljednja objava na Instagramu izazvala je lavinu komentara i zabrinula mnoge pratitelje koji ga se sjećaju iz dana kada je bio poznat po savršeno isklesanom tijelu i tituli fitness instruktora. Novom fotografijom otkrio je nevjerojatnu fizičku transformaciju i težinu od čak 170 kilograma.

icon-expand Ervin Mujaković FOTO: RTL

Dramatična promjena izgleda kao posljedica teške ozljede

Na fotografiji koju je objavio na svom Instagram profilu, Ervin pozira u ogledalu, a u prvom je planu njegova tjelesna građa koja je daleko od one na koju je javnost navikla. Uz kratak i jasan opis "170kg", Mujaković je potvrdio brojku koja je mnoge ostavila bez teksta. Dok ga se publika sjeća kao markantnog mladića koji je plijenio pažnju u "Big Brotheru" svojim mišićavim tijelom i romansama s drugim natjecateljicama, današnji izgled svjedoči o potpuno drugačijem životnom putu.

Ova drastična promjena nije rezultat nemara, već posljedica teških zdravstvenih problema s kojima se bori posljednjih nekoliko godina. Naime, Ervin je 2022. godine u teretani zadobio tešku ozljedu leđa, točnije herniju diska. Zbog ozljede je mjesecima bio gotovo nepokretan, a uslijedila je i operacija koja ga je spriječila u održavanju stroge fitness rutine po kojoj je bio poznat. Njegov oporavak bio je dug i iscrpljujuć, a nedostatak kretanja i nemogućnost treniranja doveli su do značajnog nakupljanja kilograma. Mujaković, koji trenutno živi u Sloveniji sa svojom djevojkom, bivšom misicom Slovenije, u njoj je pronašao najveću podršku tijekom teškog razdoblja.

Pratitelji podijeljeni između šoka, zabrinutosti i podrške