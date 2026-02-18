Ervin iz 'Big Brothera' šokirao izgledom: Nekad miljenik žena, danas neprepoznatljiv

Ervin Mujaković, Sarajlija kojeg regionalna publika pamti kao jednog od najzgodnijih sudionika reality showa "Big Brother" iz 2015. godine, ponovno je dospio u središte pozornosti, no ovoga puta zbog potpuno drugačijeg razloga. Njegova posljednja objava na Instagramu izazvala je lavinu komentara i zabrinula mnoge pratitelje koji ga se sjećaju iz dana kada je bio poznat po savršeno isklesanom tijelu i tituli fitness instruktora. Novom fotografijom otkrio je nevjerojatnu fizičku transformaciju i težinu od čak 170 kilograma.
Dramatična promjena izgleda kao posljedica teške ozljede
Na fotografiji koju je objavio na svom Instagram profilu, Ervin pozira u ogledalu, a u prvom je planu njegova tjelesna građa koja je daleko od one na koju je javnost navikla. Uz kratak i jasan opis "170kg", Mujaković je potvrdio brojku koja je mnoge ostavila bez teksta. Dok ga se publika sjeća kao markantnog mladića koji je plijenio pažnju u "Big Brotheru" svojim mišićavim tijelom i romansama s drugim natjecateljicama, današnji izgled svjedoči o potpuno drugačijem životnom putu.
Ova drastična promjena nije rezultat nemara, već posljedica teških zdravstvenih problema s kojima se bori posljednjih nekoliko godina. Naime, Ervin je 2022. godine u teretani zadobio tešku ozljedu leđa, točnije herniju diska. Zbog ozljede je mjesecima bio gotovo nepokretan, a uslijedila je i operacija koja ga je spriječila u održavanju stroge fitness rutine po kojoj je bio poznat. Njegov oporavak bio je dug i iscrpljujuć, a nedostatak kretanja i nemogućnost treniranja doveli su do značajnog nakupljanja kilograma. Mujaković, koji trenutno živi u Sloveniji sa svojom djevojkom, bivšom misicom Slovenije, u njoj je pronašao najveću podršku tijekom teškog razdoblja.
Pratitelji podijeljeni između šoka, zabrinutosti i podrške
Reakcije na Ervinovu objavu bile su burne i podijeljene. Dok su jedni izražavali šok i nevjericu, drugi su mu uputili riječi podrške, no najviše je bilo onih koji su izrazili iskrenu zabrinutost za njegovo zdravlje.
Mnogi su mu savjetovali da pripazi na zdravlje, posebno na srce. "Žao mi je što ti se ovo dogđa, ipak je ovo jedna vrsta bolesti. Pripazi se, misli malo na svoje zdravlje", napisao je jedan korisnik.