Evo kako će izgledati božićni blagdani na RTL-u: Donosimo pregled TV rasporeda

Udarni termin na glavnom kanalu pripast će jednom od najpopularnijih božićnih filmova svih vremena – Sam u kući', prvom iz serijala božićne komedije kakva se ne zadovoljava korištenjem brojnih klišeja i prazničnim ozračjem, već stvara originalnu i zabavnu priču koja će publiku nasmijati, ali i natjerati na razmišljanje o važnosti obiteljskog zajedništva. Scenarij za film napisao je poznati John Hughes, a režirao Chris Columbus. Glavna zvijezda filma nesumnjivo je sjajni Macaulay Culkin, koji svojim šarenim repertoarom gegova, smicalica i šala pokazuje da je to čudo od djeteta bilo itekako veliko.

Božićna filmska večer završava s Ulovi Smarta', špijunskom komedijom koja će gledatelje nesumnjivo podsjetiti na serijal Johnny English", ali dok u Johnnyju" imamo Britanca Rowana Atkinsona, u Get Smart" je špijun u akciji slavni američki komičar Steve Carell, kojeg ćemo, kolikogod komedija/ filmova snimio, uvijek pamtiti po ulozi Michaela Scotta u američkoj verziji Rickyja Gervaisa U uredu'. No ipak, Get Smart" nije kopija Johnnyja Englisha", već dugometražni film, koji se temelji na istoimenoj televizijskoj seriji, satiri Mela Brooksa i Bucka Henryja iz 60-ih.