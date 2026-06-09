Evo što gledati večeras na RTL-u: Nakon završetka 'Divljih pčela' kreće 'San snova', a na rasporedu je i veliko finale 'Igre chefova'

Večer u 19 sati otvara RTL Danas, koji donosi pregled najvažnijih događaja iz Hrvatske i svijeta, kao i aktualne priče iz politike, gospodarstva, sporta i društva.

Od 20:15 sati na rasporedu je ponovno prikazivanje domaće dramske serije 'San snova'. U središtu priče je talentirani nogometaš Alen Stošić, koji dobiva priliku života – unosan transfer u inozemstvo koji bi mogao promijeniti njegovu budućnost. No jedan događaj na ključnoj utakmici ugrozit će njegove planove i dovesti u pitanje odnose s obitelji, prijateljima i suradnicima. Dok se njegov otac Mirko suočava s dugovima iz prošlosti, Alen dobiva posljednju priliku za iskupljenje, ali ga neočekivane okolnosti i ozljeda stavljaju pred nove izazove. Serija donosi spoj obiteljske drame, ljubavnih zapleta i sportskih ambicija, a gledatelji će ponovno moći pratiti kako se Alen nosi s pritiscima privatnog i profesionalnog života.