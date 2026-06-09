Novosti
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Novosti

Evo što gledati večeras na RTL-u: Nakon završetka 'Divljih pčela' kreće 'San snova', a na rasporedu je i veliko finale 'Igre chefova'

Nakon što je sinoć emitirana posljednja epizoda prve sezone serije 'Divlje pčele', RTL večeras donosi bogat program ispunjen domaćim sadržajem, napetim natjecanjem i aktualnim vijestima

RTL.hr
09.06.2026 11:45

Večer u 19 sati otvara RTL Danas, koji donosi pregled najvažnijih događaja iz Hrvatske i svijeta, kao i aktualne priče iz politike, gospodarstva, sporta i društva.

Od 20:15 sati na rasporedu je ponovno prikazivanje domaće dramske serije 'San snova'. U središtu priče je talentirani nogometaš Alen Stošić, koji dobiva priliku života – unosan transfer u inozemstvo koji bi mogao promijeniti njegovu budućnost. No jedan događaj na ključnoj utakmici ugrozit će njegove planove i dovesti u pitanje odnose s obitelji, prijateljima i suradnicima. Dok se njegov otac Mirko suočava s dugovima iz prošlosti, Alen dobiva posljednju priliku za iskupljenje, ali ga neočekivane okolnosti i ozljeda stavljaju pred nove izazove. Serija donosi spoj obiteljske drame, ljubavnih zapleta i sportskih ambicija, a gledatelji će ponovno moći pratiti kako se Alen nosi s pritiscima privatnog i profesionalnog života.

RTL raspored
RTL raspored FOTO: RTL

U 21:35 sati slijedi veliko finale 'Igre chefova', u kojem će preostali natjecatelji dati sve od sebe kako bi osvojili titulu pobjednika. Nakon tjedana izazova, napetih kuhanja i teških odluka mentora, večeras ćemo doznati tko će odnijeti pobjedu u kulinarskom natjecanju.

Za kraj večeri, od 23:25 sati, gledatelje očekuje 'RTL Direkt' s Mojmirom Pastorčić, koji donosi pregled dana iz drukčije perspektive, uz prepoznatljive komentare, analize i razgovore o temama koje su obilježile dan.

san snova rtl raspored divlje pčele igra chefova finale
Novosti

Marko Vargek će iz SAD-a pratiti nogometno ludilo! Za RTL.hr poručuje: 'Ovo mi je treće prvenstvo i ja sam ostario'

Promo

Vege roštilj u režiji Meri Goldašić i chefa Špičeka: halloumi, povrće sa žara i osvježavajući dressing koji spaja sve okuse

Moglo bi te zanimati

Četrdeset tanjura dijeli ih od 25.000 eura, a finalisti 'Igre chefova' kažu: 'Zadnji ples neka bude najbolji!'

Sanja Vejnović nakon finala 'Divljih pčela' fotkom nasmijala fanove: 'Budite scenaristi i napišite što bi Mirjana odgovorila?'

Oni su finalisti 'Igre chefova'! 'Neka me se paze, ali pazit ću se i ja njih'

'Volio bih da budeš dio mog tima': Legendarni Hrvoje Zirojević ponudio Valentini posao nakon ispadanja

Prva sezona 'Divljih pčela' završila je dramatično: Ovo su najveći raspleti finala

Karmela bira vjenčanicu, ali priznaje pravi motiv svadbe

Pročitaj na Net.hr
Kamere su ih obožavale: Ove ljepotice obilježile su Grašin koncert u Nedelišću
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'