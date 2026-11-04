Arija Rizvić iznenadila novim izdanjem: Korzet i čipka privukli pažnju

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Arija je pozirala u korzetu i čipkastim čarapama, a uz fotografije je kratko poručila: "Nešto novo i svježe."

Sudeći prema oznakama koje je dodala uz objavu, riječ je o projektu povezanom s novim filmom, no detalje zasad nije otkrivala. Fotografije su brzo privukle pažnju njezinih pratitelja, koji su joj u komentarima uputili brojne komplimente.