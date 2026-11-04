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Arija Rizvić iznenadila novim izdanjem: Korzet i čipka privukli pažnju

Glumica i redateljica Arija Rizvić ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja na društvenim mrežama. Zvijezda koju je RTL-ova publika dobro upoznala kroz brojne domaće serije objavila je fotografije u nešto odvažnijem izdanju, a pritom je zaintrigirala obožavatelje najavom novog projekta.

RTL.hr
04.11.2026 15:30
Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Odvažno izdanje privuklo pažnju

Arija je pozirala u korzetu i čipkastim čarapama, a uz fotografije je kratko poručila: "Nešto novo i svježe."

Sudeći prema oznakama koje je dodala uz objavu, riječ je o projektu povezanom s novim filmom, no detalje zasad nije otkrivala. Fotografije su brzo privukle pažnju njezinih pratitelja, koji su joj u komentarima uputili brojne komplimente.

Publika je pamti iz brojnih RTL-ovih serija

Arija je tijekom posljednjih godina ostvarila niz zapaženih televizijskih uloga. RTL-ovi gledatelji upoznali su je kao Maju Krpan u seriji 'Drugo ime ljubavi', a kasnije je utjelovila Kristinu Ćuk u 'Snu snova' te Blanku Kos u 'Sjenama prošlosti'.

Arija Rizvić
Arija Rizvić FOTO: RTL

U hit-seriji 'Divlje pčele' gledali smo je u ulozi Teodore Vukas, čija je priča bila ispunjena brojnim emotivnim i dramatičnim preokretima. RTL.hr tijekom godine pratio je i njezine trenutke sa seta te razvoj Teodorine priče.

Aktivna i izvan televizijskih kamera

Osim glumačkih angažmana, Arija se posljednjih godina sve intenzivnije bavi i kazališnom režijom. Režirala je, među ostalim, predstavu 'Luka Modrić: Moja igra', a okušala se i u međunarodnim produkcijama.

Čini se da joj ni u narednom razdoblju poslovnih izazova neće nedostajati. Tajanstvena poruka uz najnovije fotografije već je probudila znatiželju pratitelja, a tek ostaje vidjeti kakav je novi projekt Arija pripremila.

arija rizvić divlje pčele
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