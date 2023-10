Avantura se nastavlja u - Abu Dhabiju! 'Seks i grad 2' ne propustite večeras na RTL-u

Zabava, moda, prijateljstvo - sve to, a i više od toga, pogledajte u filmu 'Seks i grad 2', izvrsnom nastavku u kojem Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) i Miranda (Cynthia Nixon) odgrizaju još jedan slastan zalogaj Velike Jabuke. Što se događa nakon što kažeš "Uzimam"? Život je upravo onakav kakav su dame priželjkivale, no 'Seks i grad' ne bi bio to što jest da im život ne donese nekoliko iznenađenja.

Joie de vivre, visoka moda, elegancija, sofisticiranost, šik, stil i zavodljivost - - sve je to utkano u potpis slavnih dizajnera. No te karakteristike utjelovljuju i Carrie, Samantha, Charlotte i Miranda.