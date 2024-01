Bio je miljenik žena, a sad je neprepoznatljiv: Gledajte Russella Crowea u 'Robinu Hoodu' večeras na RTL-u

Glavnu ulogu u akcijskom hitu 'Robin Hood' tumači Russell Crowe . Radnja se odvija 1999. i Robin Longstride je strijelac i veteran u vojci kralja Richarda Lavljeg Srca. Nakon opsade dvorca Chalusa u Francuskoj, na poziv kralja, umoran do rata, Robin odlazi do Richarda uvjeren da ga je ovaj pozvao da mu pruži iskreni pogled i prognozu dosadašnjih ratnih kretanja. Kada Robin da svoj pošteni osvrt, zajedno sa svojim kolegama strijelcima Allanom A'Dayleom, Willom Scarlettom te vojnikom Malim Johnom nađe se u zatvoru, no ipak ne zadugo. Napad na dvorac se nastavlja, kralj u napadu pogine te se Robinu i prijateljima ukaže prilika za bijeg.