Blagdani ne mogu proći bez omiljenog negativca! Gledajte 'Grincha' večeras na RTL-u

Whovill je zahvatilo uzbuđenje zbog dolaska i proslave Božića. No, ipak, nisu baš svi sretni.Zelenodlaki i mrzovoljni Grinch se ne zabavlja. Živi u svojoj špilji sa svojim psom Maxom, a u Whoville odlazi samo kupiti prijeko potrebne namirnice i zbijati šale s građanima. U međuvremenu, šetogodišnja Cindy Lou primjećuje da je njezina majka Donna prezaposlena pokušavajući se brinuti za nju i njezinu braću blizance, Bustera i Beana pa Cindy odluči poslati pismo Djedu Božićnjaku moleći ga da pomogne njezinoj majci.

Na pitanje koja je to blagdanska tradicija ili božićna stvar zbog koje se osjeća najviše poput Grincha, Benedict je objasnio: "Višak pakiranja. Dosta je već. Živimo kroz ekološku katastrofu za ekološkom katastrofom. Ne razumijem zašto se zamata igračke i robu u plastiku koja nije potrebna. Igračke su također napravljene od plastike. Plastika je na plastici. To je ono što me čini Grinchyjem. Sve ostalo je samo dio sezone. Božićna kupovina u zadnji tren? Često samo sebe kriviš. Ali ja jednostavno ne mogu podnijeti sav taj višak koji ide uz robu široke potrošnje i ambalažu".

