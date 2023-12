Čarobna filmska poslastica za cijelu obitelj: Ne propustite filmski spektakl 'Aladdin' u četvrtak na RTL-u!

Disneyjev Aladdin' iz 2019. godine, režiran od strane Guya Ritchieja, donosi svježu perspektivu na klasičnu priču o dječaku iz Agrabaha koji otkriva čarobni svijet ljubavi i avanture. Ovaj filmski spektakl, prepun boja, glazbe i spektakularnih vizuala, oduševio je publiku diljem svijeta, a u nastavku donosimo odgovore na pitanje zašto Aladdin' iz 2019. zaslužuje posebno mjesto u Disneyjevom čarobnom svijetu. Film ne propustite pogledati večeras od 20.15 sati na RTL-u.

Dobro poznata radnja koja zaslužuje ponovno prisjećanje

U Agrabahu živi Aladdin (Mena Massoud), a s njim i njegov majmunčić Abu. Jednog dana na užurbanim ulicama grada oni upoznaju princezu Jasmine (Naomi Scott), koja se iskrala iz palače. Jasmine želi naslijediti svog oca, no od nje se očekuje da se uda za jednog od bogatih prosaca. U palači živi i vezir Jafar (Marwan Kenzari), koji je gladan moći i želi maknutu sultana s trona. No da bi proveo svoj zao plan, mora pronaći čarobnu svjetiljku. Aladdin i Abu pokušavaju se uvući u palaču kako bi posjetili Jasmine, no uhvati ih Jafar, koji Aladdinu ponudi nagodbu. Ako mu donese čarobnu svjetiljku iz špilje čuda u koju mogu ući samo oni čiste duše, on će ga nagraditi i tada će Aladdin postati dovoljno bogat da zaprosi Jasmine.

Will Smith kao Duh iz čarobne svjetiljke

Will Smith preuzima nevjerojatno izazovnu ulogu Duha iz čarobne svjetiljke, ikoničnog lika kojeg je originalno utjelovio nezaboravni Robin Williams u animiranoj verziji iz 1992. godine. Will Smith prilazi ovoj ulozi s vlastitim jedinstvenim stilom i energijom, donoseći suvremeni dodir ovom čarobnom liku. Umjesto pokušaja kopiranja Robin Williamsa, Smith donosi svoj prepoznatljivi humor, šarm i osobnost.

Jasmine kao snažni ženski lik

Naomi Scott donosi snažnu i hrabru verziju Jasmine, lika koji istražuje vlastitu hrabrost i ambicije. Lik Jasmine doživljava transformaciju u snažnu žensku figuru koja teži neovisnosti i pozitivnim promjenama u svom kraljevstvu. Njezina pjesma "Speechless" postaje himna o hrabrosti i samoizražavanju. Disneyjev film iz 2019. godine donosi potpunu zaokruženu junakinju i jednu od najzanimljivijih likova u filmu, u odnosu na "dobar ženski lik" iz 1992. godine.

Audicija za glavne uloge

Proces odabira glavnih glumaca bio je dugotrajan, s više od 2000 kandidata koji su se prijavili na audiciju. Disney je tražio glumce i pjevače arapskog ili azijskog podrijetla. Nakon mjeseci audicija, Achraf Koutet, Mena Massoud i George Kosturos došli su do finalne trojke za ulogu Aladdina, dok su Naomi Scott i Tara Sutaria bile posljednje dvije kandidatkinje za ulogu Jasmine. Mena Massoud i Naomi Scott na kraju su odabrani za glavne uloge te su oboje briljirali u filmu.

Aladdin i Tisuću i jedna noć

Film Aladdin' ima korijene u priči Aladdin i čarobna svjetiljka' koja se nalazi u knjizi Tisuću i jedna noć'. U originalnoj priči, Aladdin je siromašan mladić iz Kine koji nalazi čarobnu svjetiljku s duhom koji mu pomaže ostvariti svoje želje. Postoje različite verzije priče, a jedna od najpoznatijih je priča iz Tisuću i jedne noći', koja je prvi put prenesena na Zapad u prijevodima ove zbirke. Kao i animirana verzija iz 1992. godine, moderna adaptacija iz 2019. također se oslanja na temelje priče iz Tisuću i jedne noći', dodajući svoje interpretacije i elemente koji odražavaju suvremene vrijednosti i očekivanja gledatelja.