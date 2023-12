Dvije zemlje, dvije ljubavi: Ne propustite romantičnu hit komediju 'Ljubav i praznici'

'Ljubav i praznici' je romantična božićna komedija Nancy Meyers , koju znamo kao scenaristicu i redateljicu filma 'Zamka za roditelje'. Radi se o posvećenoj i provjerenoj redateljici uspješnih romantičnih komedija Something's Gotta Give" s Jackom Nicholsonom i Diane Keaton, It's Complicated" s Meryl Streep, Alecom Baldwinom i Steveom Martinom, What Women Want" s Helen Hunt i Melom Gibsonom. Sladak, sentimentalan, šarmantan i smiješan filmski uradak prvenstveno savršeno funkcionira zbog glumačkog izbora. Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Eli Wallach, Rufus Sewell odredili su posao koji se od takvih veličina očekuje te nam darovali izvanredan film.