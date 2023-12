Evo kako će izgledati blagdani na RTL-u! Pobrinite se da niste sami u kući i uživajte u omiljenim klasicima!

U večernjem terminu gledatelji će moći uživati u Knjizi u džungli' (2016.) u režiji Jona Favreaua, koji stoji iza kinohitova i franšiza poput Iron Mana" i Avengersa". Ova fantazija, avanturistički film iz studija Walta Disneya, nastao je prema pisanom djelu Rudyarda Kiplinga, a inspiriran je Disneyevim klasikom, animacijom iz 1967. Upravo na temelju priče i animacije, Favreau i Justin Marks, autor ove verzije, razvili su svoju inačicu, koja balansira između Disneyeve adaptacije i Kiplingovog predloška. Stapanje igranog filma i računalno generiranih slika doista je pravi doživljaj za gledanje. Nakon uzbudljive avanture duboko u džungli slijedi izvrsna romantična komedija 'Prošlog Božića' u režiji Paula Feiga, koja se savršeno uklopa u predbožićno vrijeme. No treba istaknuti da će ovaj duhoviti film ponuditi više od božićne atmosfere okićenog Londona kada ubrzani život grada odjednom utihne, i to prvenstveno zahvaljujući redatelju koji razumije komediju. U 'Prošlom Božiću' zasjali su TV zvijezda Emilia Clarke ('Igre prijestolja') kao Kate Andrich i Henry Golding kao Tom Webster. Clarke tumači razočaranu pjevačicu, zaposlenicu božićne trgovine, koja upoznaje tajanstvenog Toma Webstera u kojeg se zaljubljuje, u filmu koji će pogoditi pravo raspoloženje Božića, vrijeme koje zaslužuje mir, veselje i najviše nadu i vjeru.

Gledatelji koji više vole kraće formate, poput humorističnih serija, zabavu kao i uvijek mogu pronaći na RTL2. No na Božić toliko voljene humoristične serije moći će se pratiti u njihovim božićnim izdanjima. Pa tako, u subotu, na Božić i na Badnjak od 21.30 do 23.30 sati božićne nevolje, avanture i slavlja bit će u Teoriji velikog praska', Dva i pol muškarca' te Prijateljima'. U Teoriji velikog praska' Sheldon ne zna što bi kupio Penny za Božić pa joj kupuje različite poklone, no ona ga nadmaši poklonom pomoću kojeg on može klonirati svog vlastitog dr. Spocka. Na Božić stiže Leonardova majka, dr. Beverly Hofstadter, posjećuje užasnutog sina i oduševljenog Sheldona, koji će se također prisjetiti božićnih uspomena tijekom živahne igre Tamnice i zmajevi". U Dva i pol muškarca' u božićnoj epizodi Alan počinje izlaziti sa ženom koja boluje od kompleksa Marthe Stewart. Ona je opsjednuta čistoćom i savršenstvom, a Alana hvata užas kada sazna kakva je ona stvarno. Evelyn izlazi sa starcem u invalidskim kolicima, a Charlie pokušava navesti Jakea da se spetlja s lijepom djevojkom. U Prijateljima' Monika pokušava dati napojnicu u kolačićima i pronaći svog oca, Ross i Rachel se svađaju, dok Joey i Chandler zaboravljaju kupiti darove za prijatelje pa moraju u kasni šoping na benzinsku postaju.

U blagdanskom tjednu RTL Kockica je za male gledatelje pripremila božićne epizode voljenih animiranih serija 'Molang', 'Cocomelon', Barbapapa', 'Tri mace', 'Štrumpfovi' i 'Maša i Medvjed'.

Zaštitni znak RTL Kockice, Kockić najmlađima će donijeti priču o Božiću u Kockić i prijatelji', u Kreativnom kutku' doznat ćemo kako samo možemo smisliti i stvoriti božićne dekoracije, a Tom i Jerry u Priči o Orašaru'podsjetit će na orašare i balet koju redovno posjećujemo u ovo doba godine. Pa tako Jerry poželi nastupiti u baletu, a želja mu se čarobno ostvari. Mali miš odveden je u začarano kraljevstvo u kojem je sve moguće: šume su od slatkiša, pahuljice pjevaju, čak su i igračke žive!