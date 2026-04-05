Evo koje filmove gledati ovog Uskrsa: RTL donosi maraton za cijelu obitelj

Ako planiraš miran Uskrs uz kauč, dekicu i nešto fino za pojesti, RTL je složio pravi mali filmski maraton, od obiteljskih naslova i emotivnih priča do akcijskih hitova i romantičnih klasika

RTL.hr
05.04.2026 09:30

Blagdani su idealno vrijeme za usporiti, okupiti se s najbližima i, naravno, pronaći nešto dobro za pogledati. Ako si među onima koji će dio Uskrsa provesti uz TV, RTL je pripremio raznolik filmski program koji pokriva baš sve, od obiteljskih avantura i uskrsnih priča do akcije, romantike i lagane komedije za kraj dana.

Donosimo ti pregled filmova koji te čekaju i točan raspored kada se uključiti.

Nedjelja počinje uz obiteljsku zabavu

12:45 Hop

Uskrsno raspoloženje kreće uz animirani hit o mladom zecu koji ne želi slijediti obiteljsku tradiciju, već sanja o karijeri bubnjara. Nakon bijega u Hollywood, njegov se život potpuno zakomplicira, ali i pretvori u niz zabavnih i neočekivanih situacija. Lagan, šarmantan i idealan za gledanje s obitelji.

Hop FOTO: RTL

Film koji prati duh Uskrsa

14:40 Apostol Petar: Iskupljenje

Za one koji žele ostati u pravom uskrsnom ozračju, ova drama donosi snažnu priču o vjeri, progonu i žrtvi. Film prati apostola Petra u vremenu nakon Isusove smrti, kroz izazove s kojima se suočavaju prvi kršćani.

Apostol Petar: Iskupljenje FOTO: RTL

Poslijepodne rezervirano za klasike

16:40 Jurski park

Jedan od najpoznatijih avanturističkih filmova svih vremena vraća nas u svijet dinosaura. Kada znanstveni eksperiment izmakne kontroli, slijedi borba za preživljavanje. Ako si raspoložen/a za napetost i nostalgiju - ovo je izbor koji ne promašuje.

Jurski park FOTO: RTL

Navečer stiže akcija

20:10 Bourneovo naslijeđe

Za večernji termin RTL donosi napeti špijunski triler pun obrata. Tajne operacije, eksperimenti i borba za preživljavanje vode glavnog junaka kroz niz opasnih situacija u kojima ništa nije onako kako se čini.

Bourneovo naslijeđe FOTO: RTL

Kultna ljubavna priča za kraj večeri

22:45 Tjelohranitelj

Bezvremenski klasik koji spaja romantiku, dramu i nezaboravnu glazbu. Priča o zaštitniku i pjevačkoj zvijezdi prerasta u ljubavnu priču koja je obilježila generacije, savršen izbor za mirniji završetak dana.

Tjelohranitelj FOTO: RTL

Za one koji ostaju budni do kasno

01:20 Prijatelji s odmora

Ako nisi spreman/spremna na spavanje, noć donosi opuštenu komediju punu kaosa i nepredvidivih situacija. Od odmora iz snova do potpune ludnice, ovaj film donosi dozu humora za kraj uskrsnog dana.

Prijatelji s odmora FOTO: RTL

Od jutarnje obiteljske zabave do kasnonoćne komedije, RTL je složio raspored koji pokriva sve raspoloženja. Bez obzira tražiš li nešto lagano, emotivno ili napeto, ovog Uskrsa nećeš ostati bez ideje što gledati.

Samo se udobno smjesti i pusti da filmovi odrade svoje.

Usudiš li se zaljubiti? Prijave za Love Island Adria službeno su otvorene, a nova generacija samaca dobit će priliku useliti u luksuznu vilu na egzotičnoj lokaciji, pronaći ljubav i boriti se za glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Ako si spreman/na na nezaboravno iskustvo, nova poznanstva i možda onu pravu osobu - prijavi se putem službene stranice loveisland.hr i napravi prvi korak.

uskrs na rtl-u uskrs sretan uskrs filmovi
