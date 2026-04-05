Evo koje filmove gledati ovog Uskrsa: RTL donosi maraton za cijelu obitelj

Ako planiraš miran Uskrs uz kauč, dekicu i nešto fino za pojesti, RTL je složio pravi mali filmski maraton, od obiteljskih naslova i emotivnih priča do akcijskih hitova i romantičnih klasika

Blagdani su idealno vrijeme za usporiti, okupiti se s najbližima i, naravno, pronaći nešto dobro za pogledati. Ako si među onima koji će dio Uskrsa provesti uz TV, RTL je pripremio raznolik filmski program koji pokriva baš sve, od obiteljskih avantura i uskrsnih priča do akcije, romantike i lagane komedije za kraj dana. Donosimo ti pregled filmova koji te čekaju i točan raspored kada se uključiti.

Nedjelja počinje uz obiteljsku zabavu

12:45 Hop Uskrsno raspoloženje kreće uz animirani hit o mladom zecu koji ne želi slijediti obiteljsku tradiciju, već sanja o karijeri bubnjara. Nakon bijega u Hollywood, njegov se život potpuno zakomplicira, ali i pretvori u niz zabavnih i neočekivanih situacija. Lagan, šarmantan i idealan za gledanje s obitelji.

Film koji prati duh Uskrsa

14:40 Apostol Petar: Iskupljenje Za one koji žele ostati u pravom uskrsnom ozračju, ova drama donosi snažnu priču o vjeri, progonu i žrtvi. Film prati apostola Petra u vremenu nakon Isusove smrti, kroz izazove s kojima se suočavaju prvi kršćani.

Poslijepodne rezervirano za klasike

16:40 Jurski park Jedan od najpoznatijih avanturističkih filmova svih vremena vraća nas u svijet dinosaura. Kada znanstveni eksperiment izmakne kontroli, slijedi borba za preživljavanje. Ako si raspoložen/a za napetost i nostalgiju - ovo je izbor koji ne promašuje.

Navečer stiže akcija

20:10 Bourneovo naslijeđe Za večernji termin RTL donosi napeti špijunski triler pun obrata. Tajne operacije, eksperimenti i borba za preživljavanje vode glavnog junaka kroz niz opasnih situacija u kojima ništa nije onako kako se čini.

Kultna ljubavna priča za kraj večeri

22:45 Tjelohranitelj Bezvremenski klasik koji spaja romantiku, dramu i nezaboravnu glazbu. Priča o zaštitniku i pjevačkoj zvijezdi prerasta u ljubavnu priču koja je obilježila generacije, savršen izbor za mirniji završetak dana.

Za one koji ostaju budni do kasno

01:20 Prijatelji s odmora Ako nisi spreman/spremna na spavanje, noć donosi opuštenu komediju punu kaosa i nepredvidivih situacija. Od odmora iz snova do potpune ludnice, ovaj film donosi dozu humora za kraj uskrsnog dana.

Od jutarnje obiteljske zabave do kasnonoćne komedije, RTL je složio raspored koji pokriva sve raspoloženja. Bez obzira tražiš li nešto lagano, emotivno ili napeto, ovog Uskrsa nećeš ostati bez ideje što gledati. Samo se udobno smjesti i pusti da filmovi odrade svoje.