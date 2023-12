Gdje su danas nezaboravni 'Mokri banditi' iz božićnih filmova 'Sam u kući'?

Kada su se pojavili na velikom platnu kao nezgrapni lopovi u klasičnom božićnom filmu Sam u kući' i Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku' , Joe Pesci i Daniel Stern postali su nezaboravni likovi koje pamtimo kao 'Mokre bandite' te su postali neizbrisiv dio filmske povijesti. No, gdje su danas i kako su oblikovali svoje karijere nakon što su se suočili s malim Kevinom McCallisterom?

Joe Pesci godinama je bio poznat kao ozbiljan dramski glumac. Zaradio je svoju prvu nominaciju za Oscara glumeći uz Roberta De Nira u filmu Raging Bul', a godinu dana kasnije, 1990., iste godine kada je izašao Sam u kući', osvojio je Oscara za najboljeg sporednog glumca u poznatom filmu Goodfellas'. Slijedili su filmovi poput Moj rođak Vinny', Casino' i Smrtonosno oružje 3 i 4', a nedavno se vratio punom krugu, glumeći uz De Nira i Al Pacina u filmu The Irishman' i zaradio svoju treću nominaciju za Oscara za najboljeg sporednog glumca. Također se pojavio u poluautobiografskoj seriji Bupkis'.

Nagrađivani glumac odlučio je istražiti i drugu stranu umjetnosti - glazbu. U svojim dvadesetima, Pesci je započeo glazbenu karijeru, pjevajući u noćnim klubovima i svirajući gitaru u bendu Joey Dee and the Starliters'. Pod imenom Joe Ritchie, snimio je album "Little Joe Sure Can Sing!". Kasnije je formirao glazbeno-komični nastup u noćnom klubu, zajedno s glumcem Frankom Vincentom, te tako ostavio svoj trag u svijetu glazbe i zabave.

80-godišnji Pesci za sobom ima tri braka, uključujući brak s modelom Claudiom Haro, Playboy zvijezdom te glumicom Angie Everhart. Otac je jedne kćeri iz prvog braka, a njegovo bogatstvo procjenjuje se na oko 50 milijuna dolara. Sada mu zasigurno nije potrebno dalje pljačkati kuće!