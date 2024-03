Glumac je na setu zadobio teške ozljede i oporavljao se godinu dana: 'Labirint: Lijek smrti' gledajte večeras na RTL-u

Thomas (Dylan O'Brien), Newt (Thomas Brodie-Sangster) i Frypan (Dexter Darden) jedini su Gladersi na slobodi. Uz pomoć grupe pobunjenika koja sebe naziva Right Arm, prijatelji spašavaju zatočene iz jednog vagona vlaka WCKD organizacije koja eksperimentira na imunoj djeci. No tada shvate da je njihov prijatelji Minho iz Gladersa bio u drugom vagonu te je sada na putu u Last City, bazu WCKD-a. Protivno naredbi vođe Right Arma, trojica prijatelja odlaze u Last City kako bi spasili Minha (Ki Hong Lee). Ubrzo grupu napadaju Cranksi zaraženi virusom flare, ali u pomoć stižu Jorge (Giancarlo Esposito) i Brenda (Rosa Salazar), koji im se i pridružuju u akciji spašavanja.

Glavne uloge u filmu 'Labirint: Lijek smrti' tumače Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster, Dexter Darden i Giancarlo Esposito, a ovo su neke zanimljivosti o snimanju.