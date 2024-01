Glumci su napravili iste tetovaže u čast filmu: Gledajte 'Odred otpisanih' večeras na RTL-u

Superman je mrtav, a agentica Amanda Waller (Viola Davis) nagovara američku vladu da odobri i pokrene Task Force X. Do sada su superheroji spašavali svijet, no sada je došao red na superzlikovce. Pod kontrolom Waller, uz pomoć nano eksploziva, koji bi bio umetnut svakom članu odreda X, skupinu kriminalaca držalo bi se pod kontrolom. Tim, koji treba zaustaviti Enchantress (Cara Delevingne), vješticu koja priziva apokalipsu, čine Deadshot (Will Smith), koji želi ponovno biti s kćerkom, Harley Quinn (Margot Robbie), bivša psihijatrica i Jokerova djevojka, Joker (Jared Leto), kapetan Boomerang (Jai Courtney), El Diablo (Jay Hernandez), Croc ( Adewale Akinnuoye-Agbaje) i Slipknot (Adam Beach). Tim predvodi Flag (Joel Kinnaman) sa suradnicom Katanom (Karen Fukuhara).