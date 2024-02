Glumica se bojala tijekom jedne scene pa nije ni morala glumiti: 'Bourneovo nasljeđe' gledajte večeras na RTL-u

Kada je bio upitan o najtežoj sceni, Jeremy Renner je otkrio da je to bila vožnja motociklom s Rachel Weisz iza sebe u Manili, jer je bio odgovoran za njih oboje. Na konferenciji za novinare, Weisz je bila upitana o toj posebnoj sceni. "Bilo je zaista zastrašujuće! Jeremy mi nikada nije rekao dok smo bili u Manili, ali to je za njega bila najstrašnija kaskaderska scena jer je bio odgovoran za moj život. Nije mi to rekao u Manili, hvala Bogu, jer bih bila kao, 'O moj Bože!' Jednostavno sam se morala prepustiti i držati se. Nisam morala glumiti. Bilo je zaista zastrašujuće", ispričala je glumica.

Daniel Craig je posjetio svoju suprugu Rachel Weisz tijekom snimanja. Producent Frank Marshall bio je sretan vidjeti ih zajedno, rekavši: "Bilo je prilično cool imati Jamesa Bonda na setu 'Bournea' s Aaronom Crossom. Proveli smo sjajno vrijeme. Bilo je zaista zabavno."

