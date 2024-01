Izvrstan akcijski film s holivudskim zvijezdama: 'Pad anđela' gledajte večeras na RTL-u

Agent Mike Banning (Gerard Butler) na vojnoj je obuci u Virginiji, koju vodi bivši rendžer Wade Jennings (Danny Huston), danas direktor vojne kompanije Sailent Global. Predsjednik SAD-a Allan Trumbull (Morgan Freeman) preporučio je Banninga na mjesto direktora tajne službe umjesto Davida Gentryja (Lance Reddick), koji odlazi u mirovinu, no Trumbull skriva da Banning pati od psihičkih tegoba, glavobolja i nesanice, ali i kroničnih bolova u leđima zbog brojnih ozljeda. Na ribolovu Trumbulla napadaju dronovi te likvidiraju gotovo svu njegovu zaštitu, no Banning preživi i spasi predsjednika. Obojica su ranjena, a Trumbull završi u komi. Agentica FBI-a Helen Thompson primi krivotvorene dokaze koji za napad okrivljuju Banninga. Banning je uhićen, no na putu do zatvora njegov prijevoz upada u zasjedu, a on nakon što likvidira napadače i shvati da su to plaćenici Salient Globala, jedino što može je pobjeći.

Glavne uloge u akcijskom trileru 'Pad Anđela' tumače Gerard Butler, Morgan Freeman, Jada Pinkett Smith i Nick Nolte, a ovo su neke zanimljivosti o filmu.

Snimanje filma pomaknuto je za tri mjeseca kako bi Gerard Butler dobio vremena da se oporavi od ozljede koju je zadobio dok je vozio motocikl.

Morgan Freeman, koji je u vrijeme snimanja imao osamdeset i jednu godinu, jedan je od najstarijih glumaca koji je u filmu utjelovio američkog predsjednika. To je zapravo bio drugi put da je Morgan tumačio američkog predsjednika, a prvi put mu je bilo u filmu 'Žestoki udar' iz 1998.

